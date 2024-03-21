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2.66 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

3/21/2024 7:20:31 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس ، أكثر من 2.66 مليار درهم عبر 761 صفقة. وتم تسجيل 608 مبايعات بقيمة 1.88 مليار درهم، منها 93 مبايعة لأراضٍ، و484 مبايعة لوحدات سكنية و31 مبايعة لمبانٍ.

وجاءت أهم المبايعات في دبي، لصفقة بيع قطعة أرض تجارية في منطقة تيكوم بقيمة 75 مليون درهم. وسجلت الرهون 607 ملايين درهم تمت عبر 126 معاملة، منها 39 رهناً لأراضٍ، و71 رهناً لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبانٍ، أما الهبات، فشهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 173 مليون درهم.

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