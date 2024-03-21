«باركن» يقفز %35.2 بمكاسب 2.2 مليار في أول يوم تداول

قفزت أسهم شركة ((باركن)) بأكثر من 30 % بعد دقائق من بدء أول يوم إدراج بسوق دبي المالي، وأغلق سهم ((باركن)) في ختام جلسة أمس عند مستوى 2.84 درهم، بارتفاع 35.24 %، مقارنة بسعر الطرح النهائي البالغ 2.1 درهم.

وعزز سهم ((باركن)) مكاسبه في تداولات أمس، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 2.2 مليار درهم، في أول يوم إدراج بسوق دبي المالي. وقفز رأس المال السوقي لأسهم شركة ((باركن))، من 6.3 مليارات درهم عند الإدراج، ليصل إلى 8.52 مليارات درهم مع نهاية جلسة أمس.

وشهد السهم تداولات نشطة في أول يوم تداول على نحو 178.12 مليون سهم، بقيمة 487 مليون درهم، ليستحوذ على 54 % من سيولة سوق دبي من خلال 12271 صفقة منفذة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4277.61 نقطة منخفضاً 0.32 %، وتدعم أداء السوق بارتفاع أسهم وطنية إنترناشيونال 4.6 %، وسوق دبي المالي 4.5 %، وسالك 3.3 %.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار ناهز 23.55 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 297.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 273.85 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) بـ0.17 % إلى مستوى 9285.6 نقطة في تداولات أمس.

وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 202.3 مليون درهم، تلاه ((ألفا ظبي القابضة)) جاذباً 69 مليون درهم، ثم ((الدار العقارية)) بسيولة 57.2 مليون درهم. وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الفجيرة لصناعات البناء 14.8%، ورابكو للاستثمار 4.9 %، وبريسايت 3.9 %، وإمستيل لمواد البناء 3.55 %.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة على سهم مجموعة الإمارات للاتصالات ((إي آند)) بقيمة 510 ملايين درهم، حيث تم تنفيذ الصفقة على 27.8 مليون سهم من أسهم ((إي آند)) بسعر 18.34 درهم للسهم الواحد.

سيولة

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، توزعت بواقع 1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و900.1 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 669.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 33.8 ألف صفقة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.617 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.882 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و734.37 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

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