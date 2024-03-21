الإمارات بين العشر الكبار الأكثر تأثيراً عالمياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
حلت دولة الإمارات العربية المتحدة بين الدول العشر الكبار الأكثر تأثيراً عالمياً في العام 2023، محتلة المركز الثامن عالمياً، وفقاً لتقرير ((يو إس نيوز آند وورلد ريبورت)).
1. الولايات المتحدة الأمريكية
2. الصين
3. المملكة المتحدة
4. ألمانيا
5. فرنسا
6. روسيا
7. اليابان
8. الإمارات العربية المتحدة
9. المملكة العربية السعودية
10. إيطاليا
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