«نايت فرانك»: دبي تتصدر مبيعات العقارات الفاخرة عالمياً 2023

تصدرت دبي قائمة الأسواق العالمية في مبيعات العقارات الفاخرة لعام 2023 وتفوقت الإمارة على مدن عالمية شهيرة مثل لندن ونيويورك وسيدني، إذ شكلت أكبر سوق للعقارات الفارهة في الربع الأخير من عام 2023، وفقاً لتقرير حديث لوكالة الاستشارات العقارية ((نايت فرانك)).

وشهدت الإمارة في الربع الرابع من الماضي 2023، عمليات بيع بلغت 108 لعقارات فارهة وفلل ووحدات سكنية يتجاوز سعر الواحدة منها 10 ملايين دولار، وهو ارتفاع من 95 عملية بيع في الربع الثاني، والتي كانت الأعلى خلال الثلاثة أرباع السابقة.

وإجمالاً، كانت هناك 411 عملية بيع في 12 سوقاً بالعالم تمت تغطيتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي حتى ديسمبر، مقارنة بـ370 في ذات الفترة من 2022.

وتلي دبي، كل من لندن ونيويورك بـ52 عملية بيع لكل منهما، واحتلت سيدني المرتبة الرابعة وجنيف الخامسة، مع نشاط قوي طوال الربع ذاته.

وتراجعت أحجام المبيعات في هونغ كونغ إلى 15 عملية بيع خلال ذات الربع، مما دفعها للخروج من قائمة الأسواق الخمسة الأولى.

وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات العقارات الفارهة في الربع الرابع، والذي ازداد بإجمالي مبيعات عام 2023 فوق 2022، إلا أنها كانت لا تزال أقل من المستويات المسجلة عام 2021.

وارتفعت المبيعات السنوية للعقارات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار خلال الأرباع الأخيرة على الرغم من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في أسواق الإسكان العالمية.

وكان نصيب دبي 384 عملية بيع من أصل 1782 خلال الـ12 شهراً حتى نهاية ديسمبر2023، ويمثل العدد الإجمالي العالمي زيادة بنسبة 1% مقارنة بعام 2022 بأكمله، ولكن بانخفاض بنسبة 22% عن ذروة المبيعات البالغة 2291 في عام 2021 بأكمله.

وحققت دبي في الربع الرابع 2023 مبيعات سنوية بلغت 1.81 مليار دولار للعقارات الفارهة التي يتجاوز سعرها 10 ملايين دولار، من إجمالي مبيعات العالم الذي بلغ 7.58 مليارات دولار. وعلى أساس العام بأكمله، حققت الإمارة مبيعات سنوية لهذه الفئة من العقارات بقيمة وصلت 6.70 مليارات دولار في 2023.

ووصلت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات الفارهة بالعالم إلى 31.9 مليار دولار في السنة المنتهية في ديسمبر 2023، ورغم أنه انخفاض بنسبة 22% عن الذروة البالغة 40.7 مليار دولار خلال طفرة العقارات في عام 2021، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى ما قبل الوباء في عام 2019.

ووفقاً لـ ((نايت فرانك)) يواصل سوق دبي تحقيق أحجام مبيعات قوية في سوق العقارات الفاخرة، وأدى النمو الكبير في الأسعار على مدى العامين الماضيين إلى زيادة أسعار العقارات الفاخرة بنسبة تزيد على 100%، ما أدى إلى تحويل العديد من العقارات من فئة العقارات الفاخرة إلى فئة العقارات الفارهة.

وقالت الوكالة: إن 2023، كان عاماً محورياً بالنسبة لأسواق الرهن العقاري العالمية، حيث استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع في النصف الأول من العام وانتعش تكوين الثروات مع ارتفاع أسعار الأصول على خلفية طفرة الأسهم التي يغذيها الذكاء الاصطناعي، والذي تم دعمه بعد ذلك في الربع الأخير من خلال توقعات انخفاض أسعار الفائدة.

أفضل 5 أسواق عالمية

1 دبي

2 لندن

3 نيويورك

4 سيدني

5 جنيف

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