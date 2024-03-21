شراكة بين صندوق الفرجان وبلدية دبي وفرجان دبي لتقديم النسخة الرمضانية من مهرجان بين الغاف

تذخر دبي في هذا الوقت من كل عام وعلى مدار شهر رمضان المبارك بالعديد من المظاهر الاحتفالية احتفاءً بمقدم شهر الصوم بكل ما يحمله من نسمات الخير ويرتبط به من مشاعر روحانية وعادات وتقاليد اجتماعية ترتبط بالموروث الثقافي والقيمي الأصيل للمجتمع الإماراتي الذي يحرص على إظهار مدى الحفاوة بشهر البركة والعطاء، حيث تتضح تلك المظاهر الاحتفالية في العديد من الأوجه لاسيما ما تحتشد به المدينة النابضة على مدار الشهر الفضيل من فعاليات مجتمعية متنوعة يحيي بها المجتمع هذه المناسبة التي تتجلى فيها مشاعر الرحمة والألفة والتعاون.

وتأخذ احتفالات دبي بالشهر الفضيل هذا العام شكلاً جديداً في إطار من التنسيق والذي يتم للمرة الأولى بين المظاهر الاحتفالية التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حملة "رمضان في دبي" التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، هذا العام في إطار رسالة المجلس وحرصه على الإشراف على كافة الاحتفالات التي تشهدها دبي في مختلف المناسبات المجتمعية والوطنية، حيث يشارك في إحياء احتفالات الشهر الكريم أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة في إمارة دبي.

بين الغاف

ومن أبرز الفعاليات التي تتضمنها أجندة الحملة لهذا الشهر، "مهرجان بين الغاف" الذي تتعاون في تنظيمه مؤسسة فرجان دبي مع بلدية دبي، حيث قرر الطرفان تمديد المهرجان المقام في حديقة مشرف في دبي، بمناسبة شهر رمضان المبارك، خلال الفترة من 19 إلى 29 مارس الجاري.

وعن قرار تمديد المهرجان، تقول علياء الشملان، المؤسِّسة والمديرة العامة لمؤسَّسة "فرجان دبي": "النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية من الحدث المجتمعي الذي نعتز بشراكتنا مع بلدية دبي في تنظيمه كان حافزاً كبيراً لنا لاتخاذ هذا القرار الذي جاء أيضا منسجماً مع حرصنا على المشاركة الإيجابية في الاحتفال بشهر رمضان المبارك من خلال فعالية مجتمعية تسهم في ترسيخ الوعي بالقيم والتعاليم الإسلامية السمحة، وتعزيز الترابط المجتمعي والهوية الوطنية وإحياءً للموروث الشعبي المرتبط بهذه المناسبة العطرة، فضلا عن تحقيق هدف مهم آخر وهو دعم رواد الأعمال والمشاريع المشاركة في المهرجان، سعياً من رواء ذلك كله إلى تأكيد جودة الحياة في الإمارة.

ويحظى مهرجان "يمعتنا بين الغاف" في رمضان برعاية كل من صندوق الفرجان وبلدية دبي، كراعٍ رئيسي، وشرطة دبي وبرنامج إسعاد كراعٍ استراتيجي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وتعاونية الاتحاد، كراعٍ مجتمعي، كما يحظى المهرجان بدعم كل من شركة دو وشركة

PHI.

ترابط مجتمعي

وأكد راشد الهاجري، مدير مشروع صندوق الفرجان حرص الصندوق، على رعاية فعاليات تعزز التقارب المجتمعي وتسهم في خلق تجربة مجتمعية متميزة للمواطنين داخل فرجانهم، مشيراً إلى أن مهرجان (يمعتنا بين الغاف) في رمضان يحقق مستهدفات الصندوق، في تعزيز أواصر التلاحم المجتمعي لدى أبناء أحياء دبي ضمن أجواء تستلهم روحانيات شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن المهرجان يلبي أهداف الصندوق الساعية إلى دعم ريادة الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والأسر المنتجة والمواهب، وتوفير منصة لهم لعرض مشاريعهم ومنتجاتهم المختلفة، فضلاً عن خلق بيئة تلهم الموهوبين والمبدعين بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وبما يحقق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى تمكين الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً والمدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها وحراكها الثقافي ونشاطها الرياضي.

تجارب استثنائية

من جهته، أكد أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، حرص البلدية على المشاركة في رعاية الفعاليات المجتمعية التي تعزز التواصل مع أبناء دبي ضمن أجواء حيوية تُحاكي التراث والثقافة الإماراتية، مشيراً إلى أن البلدية وفرت كافة الإمكانيات التي تساعد على توفير الراحة لجميع الزوار الراغبين في الاستمتاع بالأجواء الرمضانية المميزة التي يوفرها المهرجان، والذي من المتوقع له أن يواصل النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة الثانية من مهرجان بين الغاف.

وقال الزرعوني: "تعكس استضافة حديقة وغابات مشرف الوطنية في دبي لمهرجان "يمعتنا بين الغاف" في رمضان، التزام بلدية دبي في جعل دبي أكثر جاذبيةً وجَودةً للحياة، وتوفير الرفاهية والسعادة لمختلف شرائح المجتمع، عبر تسخير كافة إمكانيات البلدية وتجهيز كافة خدماتها ومرافقها الترفيهية المتكاملة لاستضافة ورعاية الفعاليات التي تقدم تجارب استثنائية لزوارنا، تجمع بين جمال الطبيعة وتنوع الأنشطة، بما يوفر تجارب ثرية لأفراد الأسرة تتيح لهم الاستمتاع بالأجواء المميزة لدبي".

فعاليات وأنشطة متنوعة

ويتضمن المهرجان خلال شهر رمضان العديد من الأنشطة المجتمعية والإبداعية والرياضية، فضلا عن المسابقات الرمضانية. وسعياً لتشجيع المشاريع الصغيرة، يتيح مهرجان بين الغاف في الشهر الفضيل مشاركة 15 مشروعاً منزلياً لتقديم مجموعة من المنتجات المتنوعة، إضافة إلى مشاركة 18 مطعماً ومقهى في السياق ذاته، ليكون الاحتفال فرصة للتعريف بمشاريع طموحة تتبنى نهج دبي وثقافتها في التميز وسعيها الدؤوب نحو النجاح.

الأطفال هم دائماً مصدر بهجة وسعادة أينما حلوا، ولم يكن مهرجان بين الغاف ليغفل إفراد فعاليات خاصة لهم، لإسعادهم وتحفيزهم على المشاركة في مناسبة تحتفي بها دبي كل عام إكراماً لشهر الصوم بالعديد من الأوجه والمظاهر الاحتفالية، حيث أفرد المهرجان للأطفال العديد من الفعاليات والأنشطة مثل منطقة ركوب الخيل، وحديقة مصغرة للحيوانات المنزلية الأليفة، ومنطقة الألعاب الشعبية الإماراتية، ومنطقة المسابقات الترفيهية للأطفال، علاوة على مجموعة من ورش العمل الفنية والإبداعية مصممة خصيصاً للطفل.

النشاط الرياضي سمة أصيلة من سمات احتفالات الفرجان بمقدم شهر الصوم، حيث حرص مهرجان "بين الغاف" في احتفاله بشهر رمضان، على إحياء هذه العادة، بتنظيم بطولة الفرجان للكرة الطائرة على الملاعب الرملية، وذلك من خلال تشكيل فريق يمثل كل فريج من فرجان دبي ومن ثم المشاركة في دوري يتنافس فيه شباب الفرجان ضمن هذه الرياضة المحببة للكثيرين منهم.

إقبال كبير

وكان مهرجان بين الغاف قد اختتم نسخته الثانية في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، بعد ان استمر لمدة أسبوعين رحب خلالهما بأكثر من 135 ألف زائر، حيث جاء قرار تمديد الحدث في ضوء ما حققه من إقبال كبير ما أبرز قيمته كحدث مجتمعي مهم يتوافق في أهدافه مع روح الشهر الفضيل، الذي تنتشر فيه نسمات العطاء والمودة والتلاحم بين الناس.

يُذكر أن حملة "#رمضان_في_دبي" انطلقت هذا العام بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبمشاركة كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف إيجاد مظلة موحدة لتنسيق كافة المظاهر الاحتفالية في دبي وضمان خروجها بأسلوب يتسم بأعلى مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في الاحتفالات، وبإشراف "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وللمرة الأولى التي يتم خلالها إيجاد إطار تنسيقي موحّد بين الجهات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بالاحتفال بشهر رمضان.

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