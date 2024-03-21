رمضان في الولايات المتحدة .. طقوس دينية و فعاليات مجتمعية

تحرص الجاليات الإسلامية في العديد من المدن الأمريكية خلال شهر رمضان المبارك على إضفاء أجواء روحانية على نمط حياتهم خلال الشهر الفضيل، بما في ذلك أداء الشعائر الدينية إلى جانب المشاركة في بعض الفعاليات التي تعكس بشكل أو بآخر تعاونهم وتعايشهم السلمي مع الفئات الأخرى في المجتمع الأمريكي.

وكغيرهم من المجتمعات المسلمة حول العالم يصوم المسلمون في الولايات المتحدة، خلال الشهر الفضيل عن تناول الطعام والشراب، بدءا من أذان الفجر حتى غروب الشمس كل حسب التوقيت المحلي لولاياتهم.

وكعادتها تتسابق مئات المساجد والمراكز الإسلامية بلا استثناء خلال شهر رمضان المبارك،على فتح أبوابها، وتعزيز وتكريس قدراتها وإمكانياتها على أوسع نطاق طوال ساعات اليوم أمام حشود المصلين والصائمين لتسهيل أدائهم لصلاة الجماعة وصلاة التراويح وقيام "الليل" حتى الساعات الأولى من الفجر، وقراءة القرآن الكريم إلى جانب تنظيم المحاضرات والبرامج الدينية والفعاليات التربوية الإسلامية للأطفال وغيرهم من البالغين.

وفي العديد من المدن الأمريكية.. لا تعد المساجد والمراكز الإسلامية، الأماكن الوحيدة لتوجه المسلمين للصلاة والتجمع، بل ينظم المسلمون بالتنسيق مع الإدارات التنظيمية الرسمية في مدنهم فعاليات رمضانية متميزة وعلى سبيل المثال أقيمت هذا العام فعالية أول صلاة تراويح في المركز الديني الأميركي الذي يبعد نصف ساعة عن العاصمة واشنطن حيث اجتمع حشد كبير من المصلين في ساحته الخارجية وباحته وبعد إتمام الصلاة تضرعوا بالدعاء إلى الله تعالى وتكرر المشهد بمدينة نيويورك حيث أدى عشرات المسلمين مساء يوم الأحد الماضي أول صلاة تراويح من شهر رمضان المبارك في ميدان "التايمز سكوير" الذي يعد أحد أبرز رموز مدينة نيويورك“أكبر المدن الأمريكية”.

ويعد تناول وجبة الإفطار بعد غروب الشمس، وقتا مهما للصائمين في الولايات المتحدة وينعكس ذلك بوضوح في المناطق التي تسكنها أغلبية مسلمة حيث سرعان ما يلحظ المرء هدوءا غير مألوف في حركة السير في الشوارع وحركة التواجد في المرافق العامة خلال فترة تناول الإفطار.

ويفضل العديد من المسلمين تناول وجبات الإفطار اليومية المشتركة على مائدة الأسرة، أومع لفيف الأصدقاء والمعارف، سواء في منازلهم أو في المطاعم التي تقدم وجبات الحلال المتميزة.

وفي الشهر الفضيل تنشط المساجد والمراكز الإسلامية في العديد من المدن الأمريكية خاصة الكبرى منها، مثل مدينة نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس ودالاس وديربون ديترويت ومنيابلس هيوستن والعاصمة واشنطن وغيرها في تنظيم الفعاليات الرمضانية وموائد الرحمن ومآدب الإفطار المشتركة، ليتبادل خلالها المسلمون ما طاب من الأطعمة الرمضانية المتميزة خاصة الشعبية منها التي تعكس مأكولات وأطباق مجتمعاتهم في بلدانهم الأصلية، سواء في مناطق الشرق الأوسط أو جنوب آسيا والقارتين الأفريقية والأوروبية، ويتم في العديد من المناسبات دعوة أفراد من غير المسلمين لتجربة الإفطار وتبادل الثقافات في إطار من التسامح والتعايش المشترك.

ويعد هذا الشهر الفضيل مميزا لدى المسلمين في الولايات المتحدة في مجالات العمل الإنساني المتعددة.. فإلى جانب تشجيعهم على التبرع بالأموال والطعام والمساعدات الإنسانية وتقديم الصدقات، ينضم العديد منهم للمجموعات والفعاليات التي تشكل مع بداية كل شهر فضيل لتنظيم الحملات والمبادرات الخيرية الإنسانية التي يستهدف ريعها الفقراء والمحتاجين ودعم المشاريع والأعمال الخيرية والاجتماعية والمتضررين من الكوارث سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.