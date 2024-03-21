الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك



وافق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، "الخميس"، على بدء مباحثات رسمية مشروطة مع البوسنة والهرسك بشأن انضمامها للتكتل، وفق تغريدة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على منصة "أكس".



وقال ميشيل، موجها كلامه للبوسنة التي تقع في غرب البلقان: "إن قرار اليوم خطوة رئيسية إلى الأمام بالنسبة لكم، على طريق الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي".



وأضاف "الآن يجب أن يستمر العمل الشاق حتى تتقدم البوسنة والهرسك بشكل مطرد، كما يريد شعبكم".

وأوضح دبلوماسيون أن القرار يعني أن مفاوضات العضوية مع البوسنة والهرسك أصبحت متاحة رسمياً، لكنه لا يسمح لبروكسل وسراييفو ببدء المحادثات فعليا بعد.

وأضاف الدبلوماسيون أن البوسنة والهرسك ستحتاج أولا إلى إظهار مزيد من التقدم على صعيد مسائل مثل الإصلاح القضائي ومعالجة الفساد.

وسيقع بعد ذلك على عاتق المفوضية الأوروبية اقتراح خطة للمحادثات - تسمى إطار للتفاوض - والتي ستحتاج إلى موافقة بالإجماع من وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء.

وأوضح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته لدى وصوله لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "الخميس": "إنها رسالة مختلطة بعض الشيء".



وأضاف "نعم، سندعم اقتراح المفوضية بفتح المجال أمام المفاوضات".

ومع ذلك قال روته: "قبل أن يتم الاتفاق على إطار للتفاوض، من المهم أن تفي البوسنة بجميع الإجراءات اللازمة."

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