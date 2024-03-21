سعود بن صقر يستقبل ولي عهد الفجيرة والمهنئين بشهر رمضان المبارك

تقبل صاحب السموالشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، التهاني بشهر رمضان المبارك، من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهدالفجيرة، وجموع المهنئين، وذلك في مجلس الضيافة بخزام.

وتبادل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وسمو ولي عهد الفجيرة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة.. داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات وشعبها بالخير، واليُمن، والبركات.

كما تقبل سموه التهاني من كبار المسؤولين، ورجال الأعمال،والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية، والإسلامية، الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل. وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفورالصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات، والأمتين العربية،والإسلامية، باليُمن، والخير، والبركات.

حضر الاستقبال .. الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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