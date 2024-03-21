بلينكن : مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار فوراً في غزة



أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده طرحت على مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة الذي يتضور سكانه جوعًا ويُقتل العشرات منهم يوميًا تحت وابل القصف.

في هذه الاثناء أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الموساد ديفيد برنيع سيعود الجمعة إلى الدوحة حيث سيلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز وكذلك رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وتتوسط البلدان الثلاثة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بهدف التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين معتقلين في إسرائيل.

وأعلن بلينكن المشروع الذي يعبر عن تغيير في الموقف الأمريكي الأربعاء في المملكة العربية السعودية، المحطة الأولى في جولته في الشرق الأوسط التي قادته إلى مصر الخميس على أن يحل الجمعة في إسرائيل.

لكنه حرص على التأكيد أن وقف اطلاق النار يجب ان يكون مرتبطا بالافراج عن الرهائن.

وفي اليوم السابع والستين بعد المئة، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 31988 قتيلا، قتل منهم نحو 70 شخصا جراء القصف والغارات والعمليات الإسرائيلية خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح الخميس.

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