واشنطن تعلن التصويت الجمعة في الأمم المتحدة على مشروع قرارها من أجل وقف للنار في غزة

أعلن المتحدث باسم السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة "الخميس" أن الولايات المتحدة ستعرض "الجمعة" مشروع قرارها الذي يشدد على "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.

وقال نايت ايفانز في بيان "تعمل الولايات المتحدة جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن، يتيح الافراج عن جميع الرهائن ويساعد في زيادة المساعدة الانسانية".

وإضافة "بعد سلسلة مشاورات مع مجلس الامن، سنعرض هذا القرار للتصويت صباح "الجمعة"".

واعتبر المتحدث أن "هذا القرار هو فرصة بالنسبة إلى المجلس للتحدث بصوت واحد دعما للدبلوماسية الميدانية وللضغط على حماس لتقبل بالاتفاق المطروح".

ومنذ لجوئهم إلى الفيتو نهاية فبراير ضد مشروع قرار جزائري يطالب بـ "وقف انساني فوري لأطلاق النار"، فاوض الامريكيون على نص بديل يركز على دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة تستمر ستة اسابيع، مقابل الافراج عن الرهائن الاسرائيليين المحتجزين في غزة.

وافادت مصادر دبلوماسية أن هذه المسودة عدلت مراراً ولم تحظ بفرص كبيرة ليوافق عليها المجلس.

لكن الامريكيين وزعوا "الأربعاء" صيغة جديدة تشير للمرة الأولى إلى "وقف فوري لأطلاق النار"، من دون ان تتضمن دعوة مباشرة إلى تنفيذه.

ونص مشروع القرار على "ضرورة وقف فوري ودائم لأطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين، والسماح بتأمين المساعدة الانسانية الاساسية، وفي هذا السياق، يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية للتوصل إلى وقف مماثل لأطلاق النار على صلة بالأفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين".

وقال مصدر دبلوماسي ان مشروع قرار آخر هو قيد التشاور، وقد يعرض للتصويت الجمعة.

وينص المشروع المذكور الذي حمله العديد من الاعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن على "المطالبة بوقف إنساني فوري لأطلاق النار خلال شهر رمضان".





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