إجماع عربي أمريكي على ضرورة وقف النار فوراً في غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هناك إجماعاً بين الولايات المتحدة وشركائها العرب على ضرورة وقف فوري ومستدام للنار في غزة، كاشفاً عن أن واشنطن طرحت مشروع قرار في مجلس الأمن يتطرق إلى وقف فوري للنار، كما أكدت اللجنة السداسية العربية، أن تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة يعد أولوية.

قال بلينكن، أمس الخميس، في القاهرة بعد الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي من أجل غزة، إن هناك إجماع واضح من دول المنطقة على أهمية وقف النار في غزة، مشيراً إلى أن أي عملية برية في رفح ستكون خطأ. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن، تعمل مع مصر وقطر على مقترح قوي لوقف النار وأن ((حماس)) استجابت له.

وعقد أمس الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي من أجل غزة.. وشارك فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وزير الدولة للتعاون الدولي الإماراتي ريم الهاشمي والأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي وصل إلى القاهرة صباح أمس في إطار زيارة سادسة للمنطقة.

اجتماع القاهرة

وقبل ذلك بحث وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وقطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالقاهرة، أمس الخميس، تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد المشاركون في المناقشات على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.

وأكدوا على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا))، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.

مشروع قرار

وطرحت واشنطن للمرة الأولى على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إلى ((وقف فوري لإطلاق النار)) في قطاع غزة.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن المشروع في تصريحات لقناة ((الحدث)) ليل الأربعاء، على هامش زيارته السعودية في محطة أولى من جولة شرق أوسطية. لكن بلينكن أكد أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مرتبطاً بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

قال بلينكن ((نأمل بشدة أن يلقى دعماً من الدول)). وحرص بلينكن على القول ((بالطبع نقف إلى جانب إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها... لكن في الوقت عينه، من الضروري أن نركز على المدنيين الذين يتعرضون للأذى ويعانون بشكل مروع، ونعطيهم الأولوية)).

وقال متحدث أمس أن أمريكا ستطرح مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار صفقة لتحرير الرهائن للتصويت في مجلس الأمن صباح اليوم الجمعة

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