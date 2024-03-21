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رئيس الوزراء يصل إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

3/21/2024 7:13:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدة ـ كونا: وصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح إلى مدينة جدة اليوم في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، والقنصل العام للكويت في مدينة جدة المندوب الدائم للكويت لدى منظمة التعاون الإسلامي محمد المطيري.

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