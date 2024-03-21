السداسي العربي مع الولايات المتحدة الأميركية يبحث تطورات القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة /PNN / استضافت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، في القاهرة، اجتماعا للسداسي العربي على المستوى الوزاري لكل من مصر، والأردن، والسعودية، وقطر، والإمارات، وفلسطين، مع الولايات المتحدة الأميركية.

وتم خلال الاجتماع تناول تطورات القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود تحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وزيادة نفاد المساعدات وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، والتأكيد على رفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه وكذلك أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين بدءا بحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واعتراف الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين.

وأكد الجانب الفلسطيني وجوب العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما حذر المجتمعون من التداعيات الإقليمية الخطيرة والمتزايدة لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، بشكل بات يهدد استقرار وسلامة الإقليم والعالم.

وفي هذا السياق، أطلع الوزراء العرب وزير الخارجية الأميركي على رؤيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع الحالي وضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ثم الانتقال لمرحلة جديدة من الإجراءات الملموسة التي تستهدف التسوية السياسية من خلال تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقد تم التوافق في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع للخبراء من الدول المشاركة بصورة عاجلة خلال الأيام القادمة، لتحديد خطوات ملموسة ومنسقة ذات أولوية لمعالجة الأزمة الإنسانية.

ورحب المجتمعون بقرار الرئيس محمود عباس تكليف رئيس الوزراء محمد مصطفى تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدين أهمية استلامها مهامها في إطار من الشفافية وإنفاذ سيادة القانون في الضفة وغزة، والقيام بالإصلاحات اللازمة، وتنفيذ برامج الإغاثة وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد الجانب الفلسطيني ضرورة بذل الجهود الدولية والعربية من أجل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وقدم الشكر لجميع الدول التي قدمت مساعدات إنسانية لإغاثة أبناء شعبنا في القطاع، مؤكدا أهمية مواصلة دعم "الأونروا" لمهامها الإنسانية التي لا بديل عنها.

وحضر الاجتماع: وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، وكان تمثيل فلسطين برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وعضوية المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة فلسطين مجدي الخالدي، وسفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح.