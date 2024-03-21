غوتيريش: عالم اليوم فوضوي ولدينا حالة من الإفلات من العقاب

غوتيريش: عالم اليوم فوضوي ولدينا حالة من الإفلات من العقاب
التاريخ
3/21/2024 7:08:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نحن نعيش في عالم فوضوي، حيث تتعارض القوى العظمى مع بعضها البعض ولدينا حالة من الإفلات من العقاب، حيث تعتقد أي دولة أو أي جماعة مسلحة أنها تستطيع أن تفعل ما تريد، لأنه لا توجد مساءلة".
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