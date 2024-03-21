Friday, 22 March 2024 03:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوتيريش: عالم اليوم فوضوي ولدينا حالة من الإفلات من العقاب

3/21/2024 7:08:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "نحن نعيش في عالم فوضوي، حيث تتعارض القوى العظمى مع بعضها البعض ولدينا حالة من الإفلات من العقاب، حيث تعتقد أي دولة أو أي جماعة مسلحة أنها تستطيع أن تفعل ما تريد، لأنه لا توجد مساءلة".

MENAFN21032024000208011052ID1108007990

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث