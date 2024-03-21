روسيا : إلغاء إطلاق مركبة فضائية مأهولة قبل ثوان من موعد انطلاقها

روسيا : إلغاء إطلاق مركبة فضائية مأهولة قبل ثوان من موعد انطلاقها
التاريخ
3/21/2024 7:08:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، عن أنها ألغت إطلاق مركبة فضائية مأهولة من ثلاثة رواد فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية قبل ثوان من موعد انطلاقهم، مبينة أن طاقم المركبة الفضائية بخير.
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