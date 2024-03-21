الأمم المتحدة ترحب بتبرع مركز الملك سلمان بقيمة 40 مليون دولار للأونروا

الأمم المتحدة ترحب بتبرع مركز الملك سلمان بقيمة 40 مليون دولار للأونروا
التاريخ
3/21/2024 7:08:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس، ترحيبا حارا بالمساهمة التي أعلن عنها بقيمة 40 مليون دولار من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصالح وكالة الأونروا.
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