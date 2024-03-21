إيسيسكو: 29 دولة إسلامية تعاني الإجهاد المائي

إيسيسكو: 29 دولة إسلامية تعاني الإجهاد المائي
التاريخ
3/21/2024 7:08:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نبهت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، إلى ندرة المياه في معظم دول العالم الإسلامي، حيث تعاني 29 دولة من الإجهاد المائي، من ضمنها 18دولة تعاني "مستوى إجهاد حرج" في المياه.
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