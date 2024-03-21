الصحة العالمية: زيادة إنفاذ المساعدات لغزة سيحول دون وقوع مجاعة

الصحة العالمية: زيادة إنفاذ المساعدات لغزة سيحول دون وقوع مجاعة
التاريخ
3/21/2024 7:08:41 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدمانوه جبيبريسوس، إن زيادة إنفاذ المساعدات عبر المعابر البرية إلى غزة هو وحده الذي يمكن أن يساعد في الحيلولة دون وقوع مجاعة في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان.
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