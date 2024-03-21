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الصحة العالمية: زيادة إنفاذ المساعدات لغزة سيحول دون وقوع مجاعة

3/21/2024 7:08:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدمانوه جبيبريسوس، إن زيادة إنفاذ المساعدات عبر المعابر البرية إلى غزة هو وحده الذي يمكن أن يساعد في الحيلولة دون وقوع مجاعة في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان.

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