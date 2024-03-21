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مركز زها الثقافي ينظم مأدبة إفطار للأطفال الأيتام

3/21/2024 7:08:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز زها الثقافي اليوم، إفطاراً لمجموعة من الأطفال الأيتام، وذلك بالتعاون مع الشركاء والداعمين من أبناء المجتمع المحلي.


ويأتي الإفطار الخيري بهدف تقديم الدعم والرعاية للأطفال الأيتام من محافظة إربد، ولرسم أجواء من الدفء والفرحة وعلى وجوه 35 طفلا منهم، وتأكيداً على دور مركز زها الثقافي إربد ودوره في خدمة المجتمع المحلي وتنظيم النشاطات والفعاليات الخيرية والمجتمعية المنوعة.

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