أبو الغيط: لا يمكن أن يكون هناك طرفان فلسطينيان يحكمان الضفة والقطاع

وأضاف ابو الغيط في حديث إعلامي، إن المجتمع الدولي يسعى اليوم، وفي هذا الظرف الدقيق، لعودة السلطة الفلسطينية لغزة، كما كان الوضع من 1994 وحتى 2007.

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