أبو الغيط: لا يمكن أن يكون هناك طرفان فلسطينيان يحكمان الضفة والقطاع

أبو الغيط: لا يمكن أن يكون هناك طرفان فلسطينيان يحكمان الضفة والقطاع
التاريخ
3/21/2024 7:08:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لا يمكن أن يكون هناك طرفان فلسطينيان يحكمان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف ابو الغيط في حديث إعلامي، إن المجتمع الدولي يسعى اليوم، وفي هذا الظرف الدقيق، لعودة السلطة الفلسطينية لغزة، كما كان الوضع من 1994 وحتى 2007.
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