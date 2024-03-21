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أبو الغيط: لا يمكن أن يكون هناك طرفان فلسطينيان يحكمان الضفة والقطاع

3/21/2024 7:08:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنه لا يمكن أن يكون هناك طرفان فلسطينيان يحكمان الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف ابو الغيط في حديث إعلامي، إن المجتمع الدولي يسعى اليوم، وفي هذا الظرف الدقيق، لعودة السلطة الفلسطينية لغزة، كما كان الوضع من 1994 وحتى 2007.

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