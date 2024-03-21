شركة البوتاس العربية تُصدر أكبر شحنة بوتاس حبيبي أحمر في تاريخها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة البوتاس العربية اليوم عن قيامها بتصدير أكبر شحنة بوتاس حبيبي أحمر في تاريخها، حيث تم تحميل الباخرة (MV“Westport Eagle”) بكمية (56800) طن إلى البرازيل.



ويأتي تصدير هذه الشحنة، بالتزامن مع بدء عمليات الإنتاج التجريبية في مصنع البوتاس الحُبيبي الجديد الذي سيتم افتتاحه بشكل رسمي قريباً، والذي سيسهم في رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس الحُبيبي من (500) ألف طن إلى (1.2) مليون طن سنوياً.



وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، عن فخره واعتزازه بهذه الخطوة التي تُعدّ ثمرةً لجهود الشركة الدؤوبة في التوسع والنمو من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وتطوير منتجات وأصناف جديدة وفتح أسواق غير تقليدية، مؤكداً أن" البوتاس العربية" تسير بخطوات ثابتة ومدروسة لتوسيع نطاق وصول منتجاتها المتنوعة وذات الجودة العالية إلى مختلف الأسواق العالمية، تطبيقاً لاستراتيجياتها الرامية للنمو وتعظيم العوائد من خلال تنويع المنتجات والتموضع في الأسواق ذوات العوائد السعرية المرتفعة.

وأشار المهندس أبو هديب إلى أن مصنع البوتاس الحبيبي الجديد يُعد نقلة نوعية في مسيرة شركة البوتاس العربية، حيث سيُتيح لها الوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي، مؤكداً أن الشركة ستواصل سعيها لتعزيز مكانتها الرائدة في إنتاج وتصدير البوتاس في العالم.



وبين المهندس أبو هديب، أن دخول صادرات شركة البوتاس العربية إلى السوق البرازيلي قد زاد من حجم الصادرات الأردنية وكان له الأثر الإيجابي على الميزان التجاري، لافتاً إلى أن الشركة ملتزمة بتعزيز إمدادات الأسواق العالمية من مادة البوتاس باعتبارها عنصراً أساسياً في ضمان توفر الحبوب والمنتجات الزراعية للمستخدمين النهائيين والزبائن، وبما يعزز من الأمن الغذائي العالمي، خاصةً في ظل التحديات الجيوسياسية التي يواجهها العالم.



من جانبه من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور ، أن البوتاس الحبيبي الأحمر ساعد الشركة في الدخول لأسواق رئيسة جديدة أبرزها؛ السوق البرازيلي الذي يستهلك أكثر من (12) مليون طن سنوياً، والذي يعتبر سوقاً هاماً ضمن الأسواق العالمية المستهلكة لمادة البوتاس مدعوماً بصناعات زراعية لها دور رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف الدكتور النسور، أن البوتاس الحبيبي الأحمر يتم تصديره إلى أسواق استراتيجية أخرى، مثل السوق الأمريكي، والأسترالي، وأسواق تايلند، وفيتنام، لافتاً إلى أن استهلاك البوتاس الحبيبي الأحمر يشكل أكثر من (35%) من مجموع استهلاك البوتاس في العالم.



وأشار الدكتور النسور، إلى أن الأسواق التقليدية التي تواجدت بها شركة البوتاس العربية خلال العقود السابقة تشهد حالياً منافسة سعرية شديدة نظراً للتغير الذي طرأ على المسارات الخاصة بتجارة البوتاس العالمية في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في البحر الأسود والعقوبات على دول وشركات رئيسة منتجة للبوتاس.



وأوضح الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية أنتجت وباعت في العام 2023 أصنافاً جديدة من مادة البوتاس بتراكيب كيميائية وفيزيائية خاصة لتلبية احتياجات الزبائن في الأسواق الجديدة وتوسيع قاعدة عملاء الشركة، مشيراً إلى أن الشركة استحدثت أيضاً حلولاً لوجستية جديدة شملت استخدام موانىء رئيسة في أوروبا لنقل صادرات البوتاس إلى موانىء أخرى؛ واستخدام هذه الموانىء كمراكز للتوزيع ،مما أسهم في الوصول إلى عدد أكبر من الزبائن.



تجدر الإشارة، إلى أن شركة البوتاس العربية افتتحت في شهر شباط من العام 2023 مكتباً تمثيلياً لها في مدينة ساو باولو في البرازيل بهدف زيادة مبيعاتها من البوتاس الحبيبي الأحمر لهذا السوق المهم الذي من المتوقع أن يشهد نمواً في المستقبل، حيث من المتوقع أن تصل مبيعات الشركة إلى البرازيل خلال العام 2024 إلى حوالي (450) ألف طن مقارنةً بأقل من (50) ألف طن قبل عام 2020.

وتعتبر البرازيل من أكبر الدول المستهلكة للأسمدة في العالم، كما تعتبر أكبر مستورد لسماد البوتاسيوم في العالم حيث تستهلك حوالي 17% من الانتاج العالمي لهذه المادة.



















