العقبة: مؤسسة حرير تقيم إفطاراً للأطفال الصم والبكم ومرضى السرطان

العقبة: مؤسسة حرير تقيم إفطاراً للأطفال الصم والبكم ومرضى السرطان
التاريخ
3/21/2024 7:08:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية إفطاراً رمضانياً تحت شعار "لمسة حب" استهدف الأطفال الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان المتواجدين داخل محافظة العقبة.
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