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العقبة: مؤسسة حرير تقيم إفطاراً للأطفال الصم والبكم ومرضى السرطان

3/21/2024 7:08:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية إفطاراً رمضانياً تحت شعار "لمسة حب" استهدف الأطفال الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان المتواجدين داخل محافظة العقبة.

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