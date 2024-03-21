الـمقـاولــون يتبرعون بمبلغ 215 ألف دولار للإعمار في غزة

الـمقـاولــون يتبرعون بمبلغ 215 ألف دولار للإعمار في غزة
التاريخ
3/21/2024 7:08:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
أعلن نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري عن تبرع النقابة وهيئتها العامه بمبلغ 215 ألف دولار، لصالح حساب اللجنة العليا للإعمار في فلسطين .
وذلك حصيلة ما تم جمعه من المقاولين "نشامى الأردن" المخلصين لوطنهم ولمليكهم ولقضيتهم الأولى فلسطين بهدف تعزيز صمود الأشقاء في غزة بوجه عدوان الاحتلال.
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