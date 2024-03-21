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الـمقـاولــون يتبرعون بمبلغ 215 ألف دولار للإعمار في غزة

3/21/2024 7:08:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري عن تبرع النقابة وهيئتها العامه بمبلغ 215 ألف دولار، لصالح حساب اللجنة العليا للإعمار في فلسطين .

وذلك حصيلة ما تم جمعه من المقاولين "نشامى الأردن" المخلصين لوطنهم ولمليكهم ولقضيتهم الأولى فلسطين بهدف تعزيز صمود الأشقاء في غزة بوجه عدوان الاحتلال.

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