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لجنة أممية: كل دقيقة تمر تخاطر باستشهاد طفل جديد جوعا بغزة

3/21/2024 7:08:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة من أن كل دقيقة تمر تخاطر باستشهاد طفل جديد جوعا في قطاع غزة، بينما العالم يتفرج.

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