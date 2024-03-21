لجنة أممية: كل دقيقة تمر تخاطر باستشهاد طفل جديد جوعا بغزة

لجنة أممية: كل دقيقة تمر تخاطر باستشهاد طفل جديد جوعا بغزة
التاريخ
3/21/2024 7:08:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - حذرت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة من أن كل دقيقة تمر تخاطر باستشهاد طفل جديد جوعا في قطاع غزة، بينما العالم يتفرج.
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