Thursday, 21 March 2024 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السيسي يهنئ بوتين هاتفيا بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

3/21/2024 3:32:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية.


وجاء في بيان للرئاسة المصرية: "أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قدم الرئيس خالص التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة".
وبحسب البيان تناول الاتصال الأوضاع الدولية والإقليمية، وبشكل خاص الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مثمنا الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.


وكان السيسي قد تقدم بخالص التهنئة إلى بوتين يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنيا له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار".


وحقق الرئيس بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28% بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

RT

MENAFN21032024000208011052ID1108007623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث