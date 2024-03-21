السيسي يهنئ بوتين هاتفيا بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه رئيسا لروسيا الاتحادية.



وجاء في بيان للرئاسة المصرية: "أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قدم الرئيس خالص التهنئة للرئيس الروسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة".

وبحسب البيان تناول الاتصال الأوضاع الدولية والإقليمية، وبشكل خاص الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، مثمنا الموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية.



وكان السيسي قد تقدم بخالص التهنئة إلى بوتين يوم الثلاثاء الماضي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة بما يعكس ثقة الشعب الروسي، متمنيا له التوفيق، وللشعب الروسي المزيد من التقدم والازدهار".



وحقق الرئيس بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28% بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

RT