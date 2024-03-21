بلدية الشعلة تنهي تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت بلدية الشعلة التابعة للواء بني كنانة العديد من المشاريع المهمة منها عطاء فتح وتعبيد شوارع وعطاء خلطة إسفلتية، وملعب بلدي سحم والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه بقيمة 141660 دينارا، ويتوقع الانتهاء من المشروع نهاية أيار المقبل.



وقال رئيس البلدية المهندس معاوية الخزاعلة في حديث لوكالة الأنباء الأردنية(بترا) اليوم الخميس، إن البلدية نفذت مشروع فتح وتعبيد عدد من الشوارع الجديدة في عدة مناطق بقيمة 83 ألف دينار، ويتوقع الانتهاء من أعمال المشروع نهاية حزيران المقبل، إضافة إلى تنفيذ مشروع جدران استنادية بقيمة 17 ألف دينار وتم الانتهاء من تنفيذه، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صيانة ملعب سمر الخماسي بقيمة 13950 ديناراً.



وعن أهم مشاريع البلدية الخدمية، أشار الخزاعلة إلى أنه تم تأثيث القاعات التابعة لمجمع القاعات في بلدة سحم الكفارات، وتزويد الحدائق الواقعة ضمن مناطق البلدية "سحم، سمر والشعلة"، جميعها بالألعاب المناسبة للأطفال، مع تركيب مظلات انتظار للركاب في هذه المناطق، وشراء حاويات جديدة وتوزيعها على جميع الأحياء السكنية.



وأضاف، أنه قد تم إدخال أحواض جديدة للتنظيم وذلك للتسهيل على المواطنين في عمليات الإفراز والبناء في مناطق سحم وسمر والعشة، كما تم شراء 3 سيارات (بك أب) موديل 2023 لدعم أسطول البلدية، وشراء باص لنقل الموتى وتراكتور رش ومدحلة جديدة لخدمة المواطنين واستخدامها في مشاريع البلدية المختلفة.



يشار إلى أن بلدية الشعلة التابعة للواء بني كنانة تضم قرية سحم وسمر والعشة وجلجلا، ويبلغ عدد سكانها 28 ألف نسمة ومساحتها 38 كلم .