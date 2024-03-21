حوارية في إربد بعنوان نبينا قدوتنا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظم مركز إربد النموذجي التابع لمديرية شباب إربد، بالتعاون مع جمعية حي المقرئ اليوم الخميس، جلسة حوارية بعنوان "نبينا قدوتنا"، وذلك بمشاركة 25 شابا من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من (14- 17 عاما).



وخلال الجلسة، تحدث فضيلة الشيخ محمد قاسم الجندي، عن صفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مبينًا أهمية أن يتخذه الإنسان قدوة في حياته ويتبع نهجه.



وأشار إلى أن "النبي اتصف بالذكر الطيب ولقّب بالصادق الأمين، إذ كان أمينا في تجارته ولم يسرق ولم يظلم أحدا وكانت له صفات عظيمة اتصف بها عن غيره من البشر، وهذه الصفات لا تعد ولا تحصى ومنها الزهد والتواضع، والرأفة والشجاعة وقد تحلى بالحكمة والكرم ومكارم الأخلاق وصلابة الإيمان، يعطف على اليتيم ويحترم الجار".



كما تحدث الجندي عن أهمية دراسة سيرة النبي محمد، وهو النموذج الأمثل لهذه البشرية، ومن الواجب علينا أن نقتدي به في جميع مجالات حياتنا اليومية.