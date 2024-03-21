نقابة الصحفيين تثمن التوجيهات الملكية بإصدار عفو عام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ثمن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين التوجيهات الملكية للحكومة بإعداد مشروع قانون العفو العام والسير بالإجراءات الدستورية بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالته سلطاته الدستورية.



وأكد المجلس في بيان اليوم الخميس، أن هذا التوجيه يجسد معنى اللحمة الوطنية ويعزز نهج التسامح على مستوى وطني، ويعمق الإحساس بالمسؤولية في وجدان ووعي المواطنين.



وأعرب المجلس عن اعتزازه بالنهج الملكي الحكيم القائم على التسامح والعفو والمحبة نحو التحفيز للإصلاح والتعاون بين أبناء المجتمع الأردني بعيداً عن الأحقاد والكراهية، مشيراً إلى أن العفو العام جاء في ظروف صعبة من شأنها أن تخفف من معاناة الكثيرين وتصب في المصلحة العامة وتنعكس على سلوكياتهم بما يضمن الانضباط والالتزام وعدم التجاوز على سيادة القانون.



وأشار المجلس إلى حكمة جلالته ورؤاه الثاقبة وأفقه الواسع، مؤكداً أن ذلك ليس غريبًا عن نهج الهاشميين منذ تأسيس الدولة الأردنية، حيث اعتاد الشعب الأردني على هذه المكارم الهاشمية التي تشمل نواحي الحياة كافة.



وأضاف، أن التوجه الملكي لقانون العفو العام بعث في نفوس الأردنيين الراحة، حيث هدفت الرؤية الملكية إلى أن يسهم القانون في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين.