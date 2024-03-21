رئيس مجلس النواب يهنئ بذكرى معركة الكرامة ويوم الأم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، ونشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة.



وقال الصفدي "إننا نستذكر في ذكرى معركة الكرامة بعظيم الفخر والاعتزاز، كيف أعاد الأردن للأمة جمعاء، معنى الكرامة والنصر، حيث شكلت الكرامة منعطفاً مهما في مسار المنطقة وموازين القوة فيها، ليكون هذا الوطن على عهده مع أبناء أمته، قويا منيعا لا تنال منه أطماع الواهمين.



وأضاف الصفدي، "لقد سطر نشامى جيشنا العربي بقيادة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال -طيب الله ثراه-، أسمى معاني التضحية والفداء والبسالة في معركة الكرامة دفاعا عن ثرى الوطن بوجه العدو الغاشم.



وتابع، "لقد برهنت معركة الكرامة قوة الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة وأبنائه الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الوطن والدفاع عن كرامة الأمة، واليوم بقيادة جلالة الملك يسير هذا الحمى أكثر قوة وصلابة، ونتصدى ونحن ملتفين حول الراية الهاشمية الخفاقة لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار بلدنا".



وبمناسبة عيد الأم، قال الصفدي: "نستذكر على الدوام، عطاء الأمهات الأردنيات اللواتي تركن البصمات الجليلة في شتى الميادين، فتحية الفخر بالأم الأردنية مربية في المنزل كانت أو عاملة في ميادين العطاء، حيث تركن من الأثر الكثير على امتداد ساحات الوطن الغالي".



وأضاف "في عيد الأم، نوجه تحية الفخر والإجلال لأمهات الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن ثرى هذا الوطن، كما نوجه التحية لأمهات الشهداء في أرض فلسطين الطاهرة، صامدات مرابطات في وجه المحتل الأثيم".