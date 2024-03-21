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توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة

3/21/2024 3:32:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس في مبنى الوزارة، مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة، تتضمّن تحسين خدمات الحماية للفئات الهشّة، وبخاصة ضحايا الإتجار بالبشـر.

وأشارت بني مصطفى، إلى أنّ الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية إلى التركيز على الخدمات المقدّمة للفئات الأكثر هشاشة، من بينها حماية ضحايا العنف والإتجار بالبشر، وتعزيز حقوقهم وحمايتها، من اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة.

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