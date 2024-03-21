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هيئة البث : الاحتلال يقوم حاليًا ببناء مجمع امني ضخم بغزة

3/21/2024 3:32:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس ، بأن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليًا ببناء مجمع ضخم في غزة لإجراء فحص أمني يسمح لسكان غزة بالانتقال من شمال القطاع إلى الجنوب.

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