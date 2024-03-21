هيئة البث : الاحتلال يقوم حاليًا ببناء مجمع امني ضخم بغزة

هيئة البث : الاحتلال يقوم حاليًا ببناء مجمع امني ضخم بغزة
التاريخ
3/21/2024 3:32:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس ، بأن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليًا ببناء مجمع ضخم في غزة لإجراء فحص أمني يسمح لسكان غزة بالانتقال من شمال القطاع إلى الجنوب.
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