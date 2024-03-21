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بلاغ عسكري صادر عن كتائب القسام مساء الخميس

3/21/2024 3:32:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعلنت كتائب عز الدين القسام ، مساء الخميس ، عن قيام مقاتليها بعدة عمليات ضد جنود جيش الاحتلال الصهيوني .
وتاليا ما جاء في البيان :
"ندك قوات العدو المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون . واستهدفنا 3 دبابات صهيونية وناقلة جند بقذائف الياسين 105 في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة" .

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