محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل وأحكام رمضان المبارك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظم مركز الشيخ حسين للتنمية التابع للصندوق الأردني الهاشمي اليوم الخميس، محاضرة حول فضائل شهر رمضان وأحكام الصيام بمشاركة سيدات من المجتمع المحلي.
واستعرضت الواعظة بسمة العامري، مكانة ومميزات شهر رمضان باعتباره الشهر الذي يتحقق فيه العتق والغفران وتكثر الصدقات والإحسان، وتفتح فيه أبواب الجنة وتتضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتغفر فيه السيئات.
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