حقيقة التصريحات الأميركية الأخيرة د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) في اليوم ١٧٧ من أيام حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على الفلسطينيين في غزة، تسجل إسرائيل على نفسها أطول حروبها وأصعبها والأشد تكلفة عليها. ويبقى الجرح الفلسطيني نازفاً بغزارة في غزة، أمام أنظار العالم "الحر"، دون وجود مؤشرات تلوح في الأفق تشير إلى موعد ينهي معاناة أكثر من مليوني فلسطيني. اعتبر مراقبون أن الخطاب الأخير الذي ألقاه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وتصريحات لمسؤولين أمريكيين آخرين، على رأسهم الرئيس بايدن نفسه، أنها تعكس خلافات مع إسرائيل، وتحولات في مواقف إدارة بايدن تجاه حرب الإبادة على الفلسطينيين، بل إن التصريحات الأوروبية أيضاً، يمكن أن تشير إلى نوع من التطور في المواقف تجاه الفلسطينيين، فإلى أي مدى يبدو ذلك صحيحاً، وهل من الممكن أن تضغط الولايات المتحدة على حكومة نتنياهو لإنهاء شلال الدماء في غزة، في ظل التفاعلات السياسة في إطار إئتلاف نتنياهو المتطرف وحكومة الحرب التي يقودها؟

خلال حرب الإبادة الدائرة في غزة دون هوادة، لا تبدو الخلافات بين إدارة بايدن ونتنياهو بالجديدة، فطالما شددت الإدارة على حكومة الحرب بضرورة حماية حياة المدنيين الفلسطينيين، وتوصيل الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، إلا أن الجديد خلال الأيام الأخير تمثل في خروج تلك الخلافات من الغرف المغلقة، وإرتفاع صوت تلك الخلافات لتصل إلى العلن، والتصريح المقصود بها. والحقيقة أنه رغم وجود تلك الخلافات منذ بداية إرتكاب إسرائيل للمجازر بحق الفلسطينيين، لم تبذل الولايات المتحدة أدنى مجهود يذكر لثنيها عن قتل المدنيين بالقصف أو بالتجويع أو بالحرمان من أبسط الاحتياجات الآدمية. فهل يمكن أن يساهم هذا التصريح الأميركي المعلن والمقصود بإظهار الخلاف مع حكومة نتنياهو اليوم بتشكيل ضغط حقيقي على هذه الحكومة، لمراعاة حياة المدنيين، وتوصيل احتياجاتهم الأساسية، والذهاب لهدنة؟ تشير جميع المعطيات إلى أن نتنياهو لا يريدها. وقد يكون على رأس تلك المعطيات المحددة لهذا التغيير في اللهجة الأميركية البحث عن أسباب هذا التغيير الآخير، والغوص قليلاً في تصريحات كبار المسؤوليين الأميركيين المحدثة، وواقع التطورات السياسية في إسرائيل.



قد تكون أهم ما يلفت النظر في هذا التطور المهم المعلن في الموقف الأميركي، أو المسرحية، نتائج إستطلاعات الرأي المتعددة في الولايات المتحدة حول الانتخابات الرئاسية القادمة في شهر تشرين ثاني القادم. فقد أدى دعم بايدن لحرب الإبادة التي تشنها حكومة نتنياهو اليمينية في غزة لانقلاب في الرأي العام الأميركي على شخصه وإدارته، لم تشهد البلاد مثلها من قبل، خصوصاً من قبل شريحة الشباب والعرب والمسلمين. وجاءت نتائج الإنتخابات التمهيدية في ولاية ميتشيغان نهاية الشهر الماضي، لتعكس طبيعية لهذه التطورات في الشارع الأميركي. وتعني خسارة بايدن لأصوات الهيئات الانتخابية في ميشيجان وجورجيا، التي ترجعت فيها أيضاً شعبية بايدن، وولاية أخرى ثالثة، خسارته للانتخابات الرئاسية القادمة دون مواربة. ولم يكن من قبيل الصدفة، بعد أسبوع واحد من نتائج الانتخابات التمهيدية في ميتشيغان ، أن دعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، تبعها العديد من التصريحات المشابهة لمسؤولين أميركيين آخرين، على رأسهم بايدن نفسه. فلم يحدث في أي وقت من تاريخ الولايات المتحدة أن هيمن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على تطورات السياسة الداخلية للولايات المتحدة، وامتد تأثيرها على الانتخابات فيها، على هذا الشكل العميق الذي نشهده اليوم في البلاد.



لا شك أن هناك تبدل في اللهجة والتصريحات الأميركية تجاه حكومة نتنياهو وحرب الإبادة التي يشنها على المدنيين في غزة، إلا انه من المفيد تحليل جانب من تلك التصريحات والتطورات الأميركية، لتصبح الصورة بينة جلية لا تتأثر بإضاءات مضللة. ركزت تصريحات شومر، اليهودي الذي طالما دعم إسرائيل بكل جوارحه، على ضرورة تبديل نتنياهو، والذهاب لانتخاب رئيس وزراء جديد لإسرائيل، وهو ما تقاطع مع تصريحات بايدن، بأن نتنياهو يضر بمصلحة إسرائيل، ونائبته هاريس التي ميزت

بين تصرفات نتنياهو وحكومته والشعب الإسرائيلي . إلا أن ذلك التوجه الأميركي غير واقعيفي ظل الواقع السياسي الحالي في إسرائيل، والمعروف لدى تلك الإدارة.

والحقيقة أن الولايات المتحدة لا تزال شريكة مع نتنياهو، فقد تحدث بايدن ونتنياهو قبل أيام، بعد انقطاع لأسابيع، طلب خلالها الرئيس بايدن إرسال مسؤولين كبار لواشنطن لمناقشة الخطط العسكرية المحتملة في رفح، وهو ما وافق عليه نتنياهو، ليبدو الأمر للناخبين الأميركيين أن نتنياهو يناقش خطط الحرب مع الولايات المتحدة، في ظل تأكيد الولايات المتحدة على ضرورة عدم السماح ببقاء حركة حماس، وأهمية وجود استراتيجية متماسكة للقضاء عليها. ورغم اعتبار الادارة أن غزو رفح خط أحمر، إلا أن التصريحات لا تزال تشدد على ضرورة عدم الاضرار بالمدينين، وتوفير ملاذ آمن لهم.

ويمكن في اطار تلك التطورات، وانطلاقاً من توافقإسرائيل على مصلحة الإدارة الأميركية تأخير اجتياح رفح، مع استمرار شن عمليات نوعية عليها لتمهيد الطريق تدريجياً للسيطرة عليها.

وتقدمت الولايات المتحدة أمس بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعم وقف فوري لإطلاق النار يرتبط بالإفراج عن الرعائن، وهو ما يعكس الأساس الذي تقوم عليه المفاوضات حول وقف إطلاق النار وتسريع وصول المساعدات وصفقة تبادل تراوح مكانتها، وحتى إن صدر قرار ضمن تلك المعطيات، كيف سيتم ترجمته على الأرض. وفي إطار استحسانها لتبديل رئيس الوزراء الفلسطيني، اعتبرت الولايات المتحدة أن إصلاح السلطة الفلسطينية يمهد الظروف لحدوث الاستقرار في الضفة وغزة، في تجاهل تام لواقع الاحتلال في الضفة الغربية، وفي إصرار إسرائيل على استكمال حربها التدميرية على غزة، ومماطلتها في الوصول لتهدئة في القطاع المنكوب.

وأصدرت إدارة بايدن مذكرة تتعلق بالأمن القومي تلمح لإمكانية الحد من الأسلحة التي ترسلها إلى إسرائيل، إذا لم تلتزم الأخيرة بشروط محددة. إلا أن طلب ميزانية البيت الأبيض للسنة المالية القادمة، التي صدرت يوم الاثنين، تضمنت ٧.٦ مليار دولار لإقامة شركات إقتصادية وتنموية وأمنية مشتركة مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نصفها تقريباً مع إسرائيل، وهو الأمر الذي ينسجم مع مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى أنه تم الزج في تلك الميزانية بالمبلغ

التكميلي الذي طلبته الإدارة لإسرائيل في تشرين الأول الماضي.

وأرسل الحزبان في الكونجرس رسالة شكر للمستشار الألماني أولاف شولز على إعلانه نية بلاده التدخل نيابة عن إسرائيل لدعم "حقها في الدفاع عن النفس" في محكمة العدل الدولية، في القضية المرفوعة ضدها من قبل جنوب أفريقيا. كما دعا بيان صدر عن الحزبين في مجلس الشيوخ قطر لرفض استضافة المكتب السياسي لحركة حماس وأعضائها، إذا رفضت شروط إتفاق الهدنة المؤقته، للضغط على الحركة.

بأتي ذاك في ظل تصاعد بروز مشاريع قرارات والخطابات في الكونجرس التي تدعم وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، من قبل مجموعة الديمقراطيين التقدميين، لكن دون القدرة على اصدار قرار واحد يعكس التأييد او الدعم للفلسطينيين في الكونجرس، في ظل عدم القدرة على تأمين الأغلبيةالمطلوبة

ولعله من الضروري ربط تلك التطورات مع التصريحات الأميركية الأخيرة بحقيقة المشهد الإسرائيلي المعقد، والذي تعرفه الإدارة الأميركية حق المعرفة. ففي ظل تطورات نتائج استطلاعات الرأي لغير صالح نتنياهو وائتلافه، ورغبة نتنياهو في البقاء في الحكم، في ظل تفاعلات محاكمته، وعدم رغبته الصريحة بالذهاب للانتخابات، والتي يعتبر الذهاب اليها غير وارد في ظل استمرار الحرب، تبدو الحرب مستمرة. كما أنه من الصعب إسقاط الحكومة أو الكنيست والدعوة لانتخابات جديدة، في ظل تماسك إئتلافه في الكنيست، الذي يمتلك الاغلبية اللازمة لاتخاذ مثل تلك القرارات. ويظهر أن التشدد في مجريات هذه الحرب، في ظل شراكة نتنياهو مع حلفائه في الأحزاب اليمينية الدينية والمتطرفة الأقرب إلى الواقع. ورغم الخلافات بين أقطاب حكومة الحرب حول مجرياتها، وتصاعد الأزمة بين اليمينيين واليساريين حول قانون تجنيد المتدينين، وزيادة المعارضة على عدم إخراج المحتجزين من غزة، تبدو أحزاب المعارضة مشتتة، وغير قادرة على مواجهة نتنياهو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.

يبدو جلياً أننا أمام حرب إبادة مستمرة، بتواطؤ أميركي أوروبي، رغم التصريحات التي تأتي لخداع الرأي العام. فقد أكد نتنياهو أن مكانة إسرائيل الشعبية عالمياً في تراجع، بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحاربها الولايات المتحدة، وتعمل على اغلاق ما لا يقع تحت سلطتها. فهذا العالم الذي تديره القوى الغربية، يشهد على الجرائم اليومية المستمرة في غزة دون أي تحرك فعلي. كما أن ذلك العالم الذي يدعو لادخال الحاجات الأساسية للغزيين، لتجنب حرب التجويع، يتابع بصمت عملية اغتيال ممنهجة لرجال حفظ الأمن ورجال العشائر في غزة، الذين تعهدوا بالمساعدة لتنظيم وصول المساعدات في شمال القطاع، ليكشف ذلك عن الواقع الذي يرسمه الاحتلال. فالاحتلال لا يكتفي بشن حرب الإبادة على غزة، بل يريد إسقاطها في براثن الفوضى الداخلية، باستهداف قيادات العمل الوطني. وحتى التصريحات الأوروبية بنيتها فرض وقف لإطلاق النار في غزة، اعتبر قادة الاتحاد أن ذلك يحتاج لإجماع في المجلس، وهو ليس بالأمر اليسير. كما أن الاعتراف الأوروبي بالدولة الفلسطينية لايزال غامض، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي بأنه يمكن أن يفعل ذلك من خلال مجلس الأمن، الأمر الذي يعيد المسألة للرغبة الأميريكية. وتأتي تصريحات نتنياهو بدعوة الغزيين لترك وطنهم من خلال الميناء الأميركي، الذي تشارك دولة الاحتلال مع الولايات المتحدة في تأمينه، يؤكد مخاوف الغزيين. في النهاية، ورغم تحالف هذا العالم الغربي مع إسرائيل، ودعم احتلاله لفلسطين، طوال العقود الطويلة الماضية، وذلك بتقويض أي تحرك فلسطيني سياسي أو دبلوماسي أو مقاوم للاحتلال تشرعه القواعد الدولية، صمد الفلسطينيون في أرضهم ورفعوا راية قضيتهم دون كلل أو ملل، رغم كل القهر الذي يتعرضون له. واليوم أنتجت حرب الإبادة على غزة، من قبل حكومة يمينية متطرفة اكتشاف شعوب العالم أجمع بما فيها العالم الغربي حقيقة الاحتلال، والذي حاولت قيادة الغرب تزوير حقيقته، فوقفت شعوب تلك الأمم داعمة لحق الفلسطينيين في الوجود وحقهم كشعب محتل يدافع عن نفسه، وتصدت لحكوماتها. إن قضية الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تموت، في ظل وجود الشعب الفلسطيني الصامد والمتحدي للاحتلال والعدوان والمؤمن بقضيته العادلة وحقه الثابت.

