د. أبو هولي: الدعم السعودي للأونروا شكل جدار حماية لعملياتها الإنسانية الطارئة في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي بأن دعم المملكة العربية السعودية للأونروا شكل جدار حماية لعملياتها الإنسانية الطارئة في قطاع غزة في ظل سعي الاحتلال الإسرائيلي الى شل عملها في القطاع واستهداف مرافقها وموظفيها.

ورحب د. أبو هولي في بيانه الصادر عنه اليوم بتوقيع المملكة السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة مع الأونروا، مذكرة دعم مالي بـقيمة 40 مليون دولار لدعم النداء الطارئ للوكالة في قطاع غزة.

وأشار د. أبو هولي الى ان التمويل السعودي سيمكن الاونروا من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية المنقذة للحياة للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين باتوا على أبواب مجاعة حقيقية بفعل حرب الإبادة والتجويع التي تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ خمسة شهور .

ودعا د. أبو هولي دول مجلس التعاون لدول الخليج، ودول منظمة التعاون الإسلامي والدول المانحة للأونروا ان تحذو حذو المملكة السعودية في رفع سقف مساهماتها والتبرع بتمويل اضافي لتحقيق الاستقرار المالي لميزانية الأونروا للعام 2024 كما وطالب الدول المانحة التي علقت تمويلها باستئنافه لتمكين الاونروا من الاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة، لافتا الى ان الاونروا التمويل الذي حصلت عليه الاونروا سيمكنها من تقيم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى نهاية شهر أيار/مايو المقبل .

وكشف د. أبو هولي في بيانه بان الاونروا ستعلن بالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة عن ندائها العاجل بقيمة مليار دولار لتغطية العمليات الإنسانية للعام 2024 في فلسطين، مما يكشف حجم الاحتياجات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين نتيجة حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة .

واعتبر د. ابو هولي ان الدعم السعودي للأونروا ترجمةً لمواقف المملكة

العربية السعودية

بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان الداعم للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا الفلسطينية المشروعة في العودة وتقرير المصير وقادمة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس وترجمة لمواقفها الداعمة لاستمرارية عمل الاونروا

الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

واكد بأن موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية من الثوابت الرئيسية لسياستها الخارجية التي لن تتخلى عنها وستبقى داعمة لها

في كافة المحافل الدولية

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