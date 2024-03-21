انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية اليوم

انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية اليوم
التاريخ
3/21/2024 3:31:34 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب محليا 80 قرشا للغرام، في التسعيرة الثانية اليوم الخميس، الصادرة عن نقابة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 43.7 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 41.9 دينارا للشراء منهم.
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 نحو 39 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 35.5 دينارا للشراء منهم.
وتاليا الأسعار:
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