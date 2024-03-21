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أبولو الأميركية تعرض 11 مليار دولار لشراء استوديوهات باراماونت

3/21/2024 3:25:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدمت شركة الاستثمار الأميركية «أبولو» عرضا بقيمة 11 مليار دولار لشراء استوديوهات باراماونت، بحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مصادر مطلعة على الملف لم تكشف هويتها. وتثير الاستوديوهات التابعة لشركة «باراماونت» منذ زمن بعيد شهية جهات راغبة في شرائها، بينها مجموعة «نتفليكس» العملاقة في مجال البث التدفقي التي أعربت عن اهتمامها بالاستحواذ على الشركة المنتجة للكثير من الأعمال السينمائية الضخمة، منها «توب غن: مافريك»، وفق التقرير.

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