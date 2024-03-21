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الفرنسي ميشال تالاغران يفوز بجائزة آبيل للرياضيات

3/21/2024 3:24:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منحت جائزة «آبيل» في الرياضيات للفرنسي ميشال تالاغران تقديرا لإسهاماته «الثورية» في «نظرية الاحتمالات والتحليل الوظيفي»، على ما أعلنت الأكاديمية النرويجية للعلوم والآداب، القائمة على الجائزة.وأشارت الأكاديمية إلى أن مدير الأبحاث السابق في المركز الوطني للبحوث العلمية، البالغ 72 عاما، نال المكافأة عن عمله الذي كانت له «تطبيقات لافتة في الفيزياء الرياضية والإحصاء».
ميشال تالاغران، الذي بدأ مسيرته المهنية في معهد جوسيو للرياضيات، هو خامس فرنسي يفوز بجائزة «آبيل» منذ نسختها الأولى في عام 2003. وقال تالاغران لوكالة «فرانس برس» بعد إبلاغه بحصوله على الجائزة «لم أعتقد قط أن ذلك ممكن، هذا النبأ كان مذهلا لي».
وشدد على أن «الرياضيات الفرنسية في وضع جيد للغاية، ويمكننا أن نفخر بذلك». وعلى صفحته البدائية على الإنترنت، يشرح تالاغران باللغة الإنجليزية أن «الرياضيات تعطي أجنحة»، ويدعو أفراد المجتمع العلمي إلى حل ألغاز مقابل مكافآت مالية. وعلق رئيس لجنة جائزة «آبيل» هيلغه هولدن في بيان «لقد أثبت تالاغران أنه عالم رياضيات استثنائي، إلى جانب كونه متخصصا هائلا في حل المشكلات» في مجال الرياضيات. وأضاف «لقد ساهم بشكل كبير في فهمنا للعمليات العشوائية، وخـصـوصا الـعـمـليات الغوسية. وقد أعاد عمله تعريف الكثير من مجالات نظرية الاحتمالات». وسميت الجائزة بهذا الاسم تيمنا بعالم الرياضيات النرويجي نيلز هنريك آبيل (1802-1829)، وهي مرفقة بمكافأة مالية قدرها 7.5 ملايين كرونة (703 آلاف دولار)، وستمنح الجائزة رسميا في أوسلو في 21 مايو.

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