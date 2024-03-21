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طقس العطلة دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا وفرص لأمطار تتلاشى عصر اليوم لتعود فجر الأحد

3/21/2024 3:23:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس البلاد دافئا نهارا ومائلا للبرودة ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع فرص لأمطار متفرقة بدءا من مساء أمس حتى عصر اليوم الجمعة لتعاود فرص الأمطار مرة أخرى من فجر يوم الأحد المقبل. وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لـ «كونا»، إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم منخفض جوي سطحي مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة يتزامن مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وأضاف القراوي أن ذلك يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية مع فرص لأمطار متفرقة تتلاشى فرصها اعتبارا من مساء اليوم مع فرص لتشكل الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية ليلا، على أن تعاود فرص الأمطار مرة أخرى من فجر بعد غد، وتكون رعدية على فترات على بعض المناطق، والطقس عموما دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا.
وعن الطقس اليوم الجمعة، أفاد بأنه يكون معتدلا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.
وبين أن الطقس يكون مائلا للبرودة هذه الليلة، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة، مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام. وقال القراوي إن الطقس نهار غد السبت يشهد تحسن الرؤية الأفقية تدريجيا، ويكون الطقس دافئا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة. وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

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