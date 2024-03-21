شهر رمضان ما أسعدنا به



عادات وعبادات وأحداث.. وبشارات

الكبار والصغار كانوا يعدون العدة لاستقبال رمضان منذ رجب

القرقيعان لايزال محتفظاً بمكانته.. و«الصفاة» كانت محط الأجواء الرمضانية فزعة لبناء سور الكويت.. وموسم الغوص يتوقف في الشهر الفضيل



بقلم د.يعقوب يوسف الغنيم

الحلقة الثانية

حين يهلّ هلال رمضان على الكويت في زمن مضى، كان الكويتيون على أتم الاستعداد لاستقباله وذلك منذ شهر رجب، فبلادنا بصفتها بلدا إسلاميا تترقب هذا الشهر منذ رجب، وتستعد له عند بداية هذا الشهر الذي ما إن يبدأ حتى يلتفت الناس جميعا إلى الاستعداد للشهر الكريم رمضان، والكل يعمل على قدر طاقته، ومن ذلك:

1- إعداد البيت لاستقبال الشهر، ففي وقت الإفطار يجتمع عدد من أفراد الاسرة لا يجتمعون في غيره، ولذا يتم تنظيف المسكن تنظيفا شاملا، ويتم تجديد بعض المفروشات التي مر عليها زمن حتى يكون الموضع لائقا باستقبال من يحضر إلى مائدة الإفطار، وهو عمل من أعمال الاحتفاء بالشهر والفرح بعودته.

2- تحضير المواد الغذائية التي لابد منها للوجبات الرمضانية بقدر كاف لمدة شهر، حيث لا يحتاج رب المنزل للذهاب إلى السوق من أجل الشراء وهو صائم.

3- من أنواع المواد الواجب تحضيرها: الطحين والسكر والأرز والبهارات، أما باقي حاجات الطبخ فيمكن شراؤها من صاحب الدكان القريب من البيت.

4- أهم مأكولات شهر رمضان عند الإفطار الهريس وهو قمح مقشور يطبخ مع اللحم والبهارات الملائمة وعندما ينضج تقوم ربة البيت التي طبخته بضربه بما نسميه المضرابة، وهي قطعة خشبية يصل طولها أحيانا إلى نصف متر، وفي طرفها الذي يوضع في القدر قطعة مسطحة تشبه المغرفة. أما الهريس فهو يعد لهذا الشهر من قبل إهلاله، فالميسورون الذين يستقبلون أعدادا كبيرة على مائدة الإفطار يحتاجون إلى كمية كبيرة منه تعد في وقت مناسب حيث لا يأتي الشهر إلا وقد حصلوا على القدر المطلوب له كاملا، وهؤلاء يبدأون التجهيز منذ بدء شهر رجب، ولكثرة الكمية المطلوب دقها لإزالة القشر من حباتها فإنهم يحضرون بعض المشاركات في الفرق الفنية النسائية لكي يقمن بهذه المهمة فيبدأن في دق الكمية التي تقدم لهن من القمح منذ الصباح وهن يؤدين حركات رتيبة اعتدن عليها مع غناء خاص، أصبح يمثل مع ما يحيط به رقصة وأغنية شعبية ضمن التراث الكويتي المعهود.

ومما كن يقلنه في هذه الأثناء:

الله الله الله

يا كريم يا الله

الله الله الله

يا كريم يا هو

مع الترديد

ومضى شهرا رجب وشعبان، وفي الليلة التي يتوقع فيها الأهالي إهلال رمضان، يكون كل شيء قد أعد لشهر الصيام، وما عليهم إلا انتظار صوت المدفع وهو يعلن لهم رؤية الهلال المنتظر، فيمر بهم هذا المساء وهم يتبادلون التهاني قائلين:

- امبارك عليكم الشهر، ويتلقون الرد

- علينا وعليكم

ثم يلحق الطرفان هذا بدعاء فيه قولهم:

- الحمد لله الذي أعادنا عليه.

وفي اليوم التالي وهو أول يوم من شهر رمضان يخرج الناس من مساكنهم وهم صائمون وفرحون بعودة الشهر الكريم، واستئناف الصوم وصلاة التراويح والقيام مع الاكثار من تلاوة القرآن الكريم، وتمضي الليالي الأولى وهم يتبادلون الزيارات والتهنئة بعودة هذا الشهر المبارك الذي ينتظرون هلاله طوال السنة.

وبعد صلاة العصر من كل يوم يجلسون للاستماع إلى إمام المسجد وهو يقرأ عليهم ما يفقههم في دينهم، وبخاصة ما يتعلق بالشهر المبارك، وقد حفظ لنا كتاب قيم أحاديث شهر كامل من شهور رمضان ألقاها الشيخ عبدالله الخلف الدحيان وعلق عليها الشيخ محمد سليمان الجراح، وكان الشيخ عبدالله من مواليد سنة 1875م، وهذا يدلنا على قدم عادة الجلوس في المساجد لتلقي علوم الدين.

وقد كانت أحاديث الشيخ عبدالله - رحمه الله - تتعلق بداية بالصيام وما يتصل به ثم الصلاة وما يتعلق بها، وينهي الدروس بذكر زكاة الفطر التي يقدمها الصائم في نهاية الشهر الكريم.

وغير هذا، فإن أئمة المساجد يلقون في آخر يومين من أيام الصيام دروسا مختلفة عما تقدم. فهي خاصة بوداع شهر رمضان، وذكر فضائله والدعاء إلى الله عز وجل أن يتقبل صيام المسلمين وقيامهم فيه.

٭٭٭

عرفنا - الآن - عن الكبار وأسلوب استقبالهم لشهر رمضان، واهتمامهم به مع استعدادهم للصيام، ومستلزمات الصيام، لأن أنواع المأكولات في هذا الشهر تختلف عن تلك التي يتم تناولها في غيره من الشهور.

وجاء الآن دور الحديث عن الصغار وما تطرأ على أحوالهم بعد أن يروا أسلوب الحياة وقد تغير من حولهم مند ابتداء الشهر الكريم. وهذا الأمر المتعلق بهم قد سبق أن ذكرته في مقال قديم، وقد وجدت أنه من المستحسن أن أضع هذه النبذة منه للتعبير عن الأمر المقصود، وهي: يتضاعف قيام الصغار بالالعاب على اختلافها في المساء، فتمتلئ بهم الطرق عندما يمارسون ما يريدون ممارسته من أنشطة، ولقد كان من أبرز هذه الأنشطة قيام بعضهم بشراء أنواع معينة من الحلويات هي على التحديد (الغريبة والزلابية واللقيمات) وكلها معروفة في أيامنا هذه، ثم يقومون ببيعها لأمثالهم عندما يأتي المساء، وكانوا ينادون على بضاعتهم قائلين: زلابيه وغريب على الشاي والحليب. وكان الأولاد الآخرون يقبلون على شراء هذه الحلويات، ويستمتعون بمذاقها.

ولا ترى هذه العادة في غير شهر رمضان.

ومن أنشطة الأطفال الرمضانية نشاط قديم يقوم به الأولاد والبنات منفصلين. ومنذ بداية الشهر تستعد الأسواق لهذا النوع من النشاط الذي نسميه ولا نزال كذلك: (القرقيعان). ففي الأسواق تعرض كميات كبيرة من المكسرات والحلويات، فيقوم الأهالي بشراء كميات منها، وتقديمها إلى المجموعات التي تضم الصغار عندما يمرون بالبيوت بعد الإفطار منادين: سلم ولدهم يا الله.... وهذا هو نداء الأولاد، أما البنات فلهن قول آخر هو: قرقيعان وقرقيعان.. إلخ.

هذا هو القرقيعان الذي لا يزال محتفظا بمكانته في نفوس أطفال الكويت، بل ويحظى بعناية الأسر التي تترقب وقته، فتعد لهم العدة بتحضير ما يلزم من المكسرات التي هي (القرقيعان) وذلك من أجل إسعاد الصغار.

وينبغي ألا ننسى ما كان يجري في ساحة الصفاة، ففي هذه الليالي يقام فيها عدد من المقاهي المؤقتة، ويقف هناك بعض باعة المواد الغذائية والحلويات وتعج الساحة كلها بالضجيج الذي تحدثه كثرة الناس، وفي هذا المكان يصحب الآباء أبناءهم لكي يستمتعوا بهذه الأجواء التي لا يرونها إلا خلال هذا الشهر الكريم.

ولا ينبغي أن نذكر هذا الذي تقدم عن الأطفال وننسى منهم أولئك الذين كانوا يرافقون آباءهم في كثير من تحركاتهم خلال ليالي الشهر، ومن ذلك حضور الصلوات، ومنها صلاة القيام التي تقام في الليالي العشر الأواخر من رمضان، ويستمر أداؤها حتى موعد السحور حيث ينفض المسلمون مغادرين إلى منازلهم لتناول سحورهم والإمساك والعودة بعد ذلك إلى المسجد من أجل أداء صلاة الفجر..وأثناء صلاة القيام يجتمع الكبار والصغار، كما تحضر بعض النساء ولهن موقع خاص بهن. والصلاة مكونة من عشر ركعات طويلات يقرأ الإمام فيها القرآن الكريم كاملا، وفي نهاية الليلة العاشرة يكون ختامه، كما يلقي في استراحة بين الركعات العشر موعظة يحث فيها المصلين والمصليات على التمسك بأهداب الدين الحنيف، والحرص على أداء ما أمر الله به والانتهاء عما نهى عنه.

وقد كان القيام في هذا الليالي التماسا لليلة القدر وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم كما ورد في قوله تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر).

وهذا الذي ذكرناه عن الكويت في شهر رمضان إنما هو موجز لما كان يجري، فإن أسلوب الحياة يتغير عندنا خلال هذا الشهر، فتأتي عادات خاصة به ما أوردنا منها إلا نماذج قليلة.

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ولقد أهلّ علينا شهر رمضان المبارك في هذه السنة على غير ما كنا عليه، فالأمة بأسرها قد اتجهت أنظارها إلى ما يجري في غزة المسلمة، وما يعانيه أهلها من عدوان صهيوني غاشم لا يفرق بين رجل وامرأة وطفلة وطفل.. هدم المستشفيات والمساجد والمدارس، ضربها كلها بالقنابل المرسلة بالطائرات، لم تأخذه شفقة بمريض أو مسن أو طفل، فقد أظهر حقده على الإسلام والمسلمين وهو حقد لايزال معه منذ عهد أسلافه الذين عاصروا صدر الإسلام، وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد مرت السنوات الطوال وهذا الحقد ينمو في نفوس بني إسرائيل إلى أن تركز في أمر واحد هو احتلال فلسطين وإخراج أهلها منها، ولكن هيهات فإن رجال هذا الوطن المسلم لم ولن يتركوا حقهم في وطنهم ولن يسمحوا للمحتلين بأن يتمكنوا من تحقيق كامل أطماعهم. وهذا هو ما نشاهده اليوم من رجال غزة، ونحن نستمع ونرى عن بعد كل ما يدور على أرض المعركة حتى صرنا نتابع أحداثها يوما بعد يوم، وقد عرفنا معاناة أبناء هذا الوطن العربي بالوصف الذي مر بنا هنا وعرفنا آثار أفعالهم بعدوهم الذي يأبى الاعتراف بما يعانيه منهم مستندا الى مساعديه من تلك الدول التي كانت تدعمه وتمده بكل ما يحتاج إليه من مال وسلاح، ولعل أهم دليل على فقده للكثير من حربه الإجرامية هذه، فقده من محاربيه عددا كبيرا اضطر إلى ذكرهم بضغط من أهاليهم، وكان عدد القتلى والجرحى مثيرا للعجب، لأن الفارق في السلاح وفي عدد المحاربين يميل إلى صالح العدو أكثر مما يميل إلى صالح أهل غزة.

أما إذا نظرنا إلى الجانب الآخر فإننا نرى الامدادات تنهال على إسرائيل منذ اليوم الأول للحرب، فهي تحظى بالدعم من جميع أنواعه من عدة بلدان أوروبية ومن أميركا، ولعل أهم ما سمعناه هو قرار الكونغرس الأميركي الذي صدر قبل أيام قليلة بتقديم دعم للمعتدين بمقدار كبير من المال، ومقدار آخر من السلاح بكل أنواعه. ولا يخفى أن هذا كله يدل على خسارة الصهاينة الكبيرة ما اضطرهم إلى طلب مثل ذلك، لأن حربهم البشعة قد أرهقتهم، وكلفتهم الأموال الطائلة والأسلحة الكثيرة.

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ملحاق خير

بعدها اكتمل الحديث عن شهر رمضان المبارك، تساءلت: أهذا هو كل شيء عنه؟ وأجبت بأن الأمور التي ينبغي أن يشار إليها بهذا الخصوص كثيرة وأن الإحاطة بها كلها تقتضي مجالا أرحب، ولكنني لم أستطع أن أتجاوز ذكر موضوعين من الموضوعات المتصلة برمضان في الكويت.. وحتى لا أذهب بعيدا، فإنني قد أشرت إليهما في سنة 2016 في مقال تم نشره آنذاك، وهذان الموضوعان هما:

أولا: من الأمور التي كانت مهمة في تاريخ الكويت ما جرى في شهر رمضان لسنة 1338هـ الموافق لسنة 1920م، حين هب المواطنون جميعا إلى المشاركة في بناء سور الكويت الثالث، تلبية لنداء أميرهم في ذلك الوقت الشيخ سالم المبارك الصباح.

كان بناء سور الكويت الثالث أشبه بملحمة شارك فيها الجميع، وبذلوا جل طاقاتهم من اجل إنشائه حماية لوطنهم ودحرا لأعدائهم، وكان إقبال المواطنين على العمل إقبالا لا نظير له، وخاصة انهم ابتدأوا العمل في شهر رمضان، فلم يمنعهم الصوم من القيام بهذا الواجب الوطني المهم الذي عاد على البلاد أمنا وهدوء بال.

وقد أمر الأمير الراحل الشيخ سالم الصباح بتهيئة جميع الظروف لإنجاح هذا العمل من حيث التنظيم ومن حيث التمويل، ولقد كان نظام العمل والتخطيط له من أهم ما ادى إلى حصول الكويت على هذا السور الذي حفظ امنها.

ولدينا شهود على ما بذل من جهد في الاعداد والتنفيذ والتمويل منهم طبيب الارسالية الاميركية ستانلي ميلري والطبيبة بالمستشفى الأمريكي اليانور كالفري فقد شهدا العمل واثنيا على الجهد الذي بذل فيه منذ التخطيط له إلى حين انشائه.

يقول ماليري في مذكراته التي جعل عنوانها «الكويت قبل النفط»:

وكان بناء هذا السور آية في التنظيم، فقد تم تعيين مسؤوليات محددة لرجال المدينة البارزين، وقد عين شخص مسؤول عن الحفر وآخر عن الصلصال وثالث عن المواصلات، وكان الصلصال المادة الرئيسية المستعملة في البناء، وبما ان طول السور كان يبلغ ثلاثة أميال وسمك جداره أقدام وارتفاعه عشرون قدما، فإن كمية الصلصال المطلوبة كانت هائلة.

ثانيا: إذا صادف مجيء شهر رمضان مصاحبا موسم الغوص على اللؤلؤ وكان موسمه ما بين شهري يونيو وأكتوبر وهي مصادفة غير مستبعدة فإنه من المقرر ان تبقى سفن الغوص في البلاد خلال هذا الشهر، حيث يصوم الرجال في الوطن، اذ إن الغوص اثناء الصوم محال لشدته على العاملين في مجاله، وأكثر من هذا فإن موسم الغوص إذا جاء في وسطه شهر رمضان عادت السفن جميعا إلى البلاد من اجل أداء فريضة الصيام.

وقد نشرت في الماضي فتوى شرعية تحرم الغوص في هذا الشهر، ولذا فقد التزم الجميع بالبقاء في البلاد، وقضاء يوم العيد مع اهلهم، وبعده مباشرة يتم استئناف الموسم. أما عيد الاضحى فهو مختلف لانه غير مسبوق بالصوم كما هو معروف، وقد ورد عن هذا العيد إذا مر في الموسم ما يلي:

«إذا كان يوم عيد الاضحى والغواصون في الهير يتأهبون للغوص كما يجري بالعادة كل يوم فانهم يصلون صلاة العيد، ويشربون الشاي والقهوة، والبعض يعمل نوعا من الحلوى مشهورة لديهم اسمها (شنيالي) بكسر الشين، وبعض النواخذة يعملون وجبة غداء ويرتاحون يوم العيد وبعض الغواصين يذهبون إلى أحد البنادر في الساحل قبيل العيد ويعيدون في البر وبعضهم يشتري ذبيحة «خروفا» لذبحها لوجبة الغذاء. وفي اليوم الثاني يغادرون البندر إلى المغاصات وبعض الغواصين يغوصون في يوم العيد وذلك بعد صلاة العيد.

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وبعد، فهذا هو ما أردنا ذكره في هذا الملحاق استكمالا لموضوعنا عن شهر رمضان المبارك، وليس هذا هو آخر ما يقال حول هذا الشهر، فقد كان ولا يزال شهرا يهتم به المسلمون جميعا، مرت خلاله أحداث كثيرة، ما ذكرناه منها ليس إلا على سبيل الأمثلة التي أردنا منها أن نعطى الدليل على الأنشطة المختلفة التي تجري فيه منذ زمن طويل.

وفي نهاية ما جاء هنا عن الشهر الكريم، نسأل الله عزّ وجلّ أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يحفظ وطننا من كل الشرور، ويفتح لنا أبواب رحمته الواسعة.





