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صالح عاشور العمل على استقرار بلدنا وتقوية مؤسساتنا الدستورية لأننا مقبلون على مرحلة مهمة في تاريخ الكويت

3/21/2024 3:21:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فرحان الشمري
أقام النائب السابق مرشح الدائرة الأولى صالح عاشور حفل استقبال على شرف ناخبات الدائرة مساء أمس الأول. وقال عاشور «نبارك لكن حلول شهر رمضان المبارك ونتمنى أن يعيده علينا باليمن والخير والبركات، ونشكر حضوركن في هذا الجو الممطر واهتمامكن، فوجودكن وباقي الأخوات في بقية المقرات الانتخابية رسالة واضحة للحكومة بأن المرأة الكويتية واعية ومثقفة ومدركة للوضع السياسي الحالي وحضورها في الندوات والمقرات الانتخابية هو أحد مؤشرات إيمانها بالديموقراطية».
وبين عاشور أنها رسالة للحكومة أنه مهما تم حل مجلس الأمة وتكرار حله فإن الشعب لن ييأس ولن يحبط بل يزيد إيمانه بالديموقراطية والمؤسسات الدستورية وتمسكه بمجلس الأمة لأن وجود المجلس من وجود الشعب الكويتي ومن هم داخل قبة البرلمان أتوا بإرادة شعبية من خلال الانتخاب المباشر، الأمر الذي يحملنا مسؤولية كبيرة في الدفاع عن قضاياكن ومشاكلكن.
وأضاف عاشور «في حال وصولي إلى البرلمان، سأسعى إلى إنجاز عدد من القضايا»، مبينا أن الوضع السياسي في العالم غير مستقر سواء في غزة حيث هجوم الكيان الصهيوني في فلسطين، والضحايا وصلوا إلى 30 ألفا ويزيد، مضيفا أن هذه القضية ستنعكس على المنطقة كلها فقد امتدت إلى لبنان واليمن وسورية والعراق، وإذا لم تكن هناك مسؤولية فإنها من الممكن أن تمتد إلى الدول القريبة منا وعلينا التفكير في المستقبل.
وقال «علينا العمل على استقرار بلدنا الحبيب الكويت وتقوية مؤسساتنا الدستورية، لأننا مقبلون على مرحلة حساسة ومهمة وتحتاج إلى استقرار واتخاذ القرار الصحيح، والمرحلة القادمة مهمة وحساسة في تاريخ الكويت السياسي».
وذكر عاشور «أهمية المجلس القادم تكمن في قضايا أهمها انه سيتم التصويت على أكبر ميزانية في تاريخ الكويت وأكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تريليون»، متسائلا «كيف سيتم صرفها ومن المسؤول عنها وهل الشعب سيتلمس آثار هذه الميزانية والصناديق».
وبين «أهمية المجلس القادم أيضا تكمن في المراقبة والمحافظة على هذه الميزانية وكيف يتم صرفها، وينبغي أن تحل هذه الأموال مشاكل التوظيف والتعليم وتحسين الخدمات الصحية وتعديل الخدمات العامة وإيجاد أماكن للترفيه، فلولا مجلس الأمة فستكون هذه الأموال من دون رقابة».
وأضاف عاشور «في المجلس القادم سوف تكون هناك مجموعة من القوانين التي بها مصلحة عامة تتعلق برفع مستوى معيشة المواطن».
وقال «سأقترح مجموعة من الاقتراحات والقوانين تصب في دائرتين، الأولى تفيد الكويت كدولة وتقدمها وتطورها لتعود درة الخليج، منها المنطقة الاقتصادية الشمالية التي سوف تخلق آلافا من فرص العمل لأبناء الكويت وقانون تطوير التعليم والاهتمام بالمناهج والمعلمين، وقانون لتطوير الخدمات الصحية، وقانون المشروعات الصغيرة».
وذكر عاشور أن من ضمن الموضوعات التي ستطرح تطوير الجانب السياحي والترفيهي للأولاد.

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