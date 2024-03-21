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أحمد الحمد لا نقبل بإهمال الوضع المعيشي للمواطن الكويتي بسبب ضعف الأداء الحكومي

3/21/2024 3:20:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة م. أحمد الحمد إن السبب الرئيسي في ضعف أداء الاقتصاد لدينا هو ضعف الأداء الحكومي وغياب الرؤية الواضحة للحكومات المتعاقبة في إنتاج اقتصاد منوع متعدد المصادر قادر على أن يواجه تقلبات الأسواق بدلا من اقتصاد يقوم على سلعة متغيرة السعر وآيلة للنضوب.
وأكد الحمد أن لدينا جميع مقومات النجاح الاقتصادي الذي يعتبر مفتاح حل جميع مشكلاتنا العالقة والمزمنة، لكن مشكلتنا الكبرى تكمن في سوء الإدارة بحيث نتعامل مع كل مشكلاتنا وقضايانا المزمنة من منظور انفعالي لحظي بعيدا عن التخطيط الاستراتيجي.
ورفض الحمد أن يتحمل المواطن أعباء الفشل الحكومي، فمن غير المقبول أن يهمل الوضع المعيشي له سنوات طويلة دون أن يتم تحريك ساكن تحت ذريعة العجز، موضحا أن العجز الحقيقي هو عجز الأداء وغياب القدرة على ابتكار حلول نملك كل مقوماتها الواقعية.
وشدد الحمد على أن سوء الإدارة لم يسهم في تفاقم مشكلاتنا فحسب، بل تسبب في هدر مليارات الفوائض المالية الضخمة، موضحا أن هذه الحقيقة الواضحة كانت الدافع وراء رفضه قانون الدين العام حين كان يرأس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، وطالب الحكومة حينها ببيان الحاجة الفعلية لهذا الدين وأوجه الإنفاق وآلية السداد والخطط الاستثمارية الواضحة والقرارات العملية لسد هذا العجز.
وختم الحمد بأنه رفض ويرفض فرض الضرائب على المواطنين، ودعا الحكومة للبحث عن مصادر أخرى للدخل بعيدا عن جيب المواطن الذي يعاني بسبب التضخم الكبير وارتفاع الأسعار في حين أن دخله مازال ثابتا منذ سنين.

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