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باسل البحراني الشباب الكويتي لديه خبرات مميزة وعلى الحكومة تمكينه من المناصب لتحقيق التنمية

3/21/2024 3:19:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتقد مرشح الدائرة الأولى باسل البحراني الجهاز الحكومي الحالي، مبينا أنه يسير من دون تخطيط ولا توجد لديه رؤية واضحة أو خطط استراتيجية لتطوير البلاد، وقيادات غير قادرة على العطاء.
وأضاف البحراني في تصريح صحافي أن الأمانة العامة للتخطيط لا بد أن تتبع جهة عليا وألا تتأثر بالقرارات الحكومية المتغيرة، داعيا إلى أن تخطط بنظرة مستقبلية أعمق وتكون إدارتها وعضويتها للشباب الكويتي.
وبين أن أصحاب المشاريع والشركات الناجحة في القطاع الخاص مشاريعها ناجحة وبأرقام قياسية، غير المشروعات الحكومية، معربا عن أسفه من أن حلم المواطنين أن تكون لديهم شوارع وطرق سليمة.
وشدد على ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل صحيح وسليم ومدروس من أجل النهوض بالوطن والمواطنين، مضيفا «البلد بلد خير والكويت بلد معطاء وتساعد الناس ولكن الشعب الكويتي أولى بأمواله».
وقال «دولة الرفاه تأتي من خلال محاربة الفساد وإرجاع ما تمت سرقته من الأموال العامة وستأتي بسواعد شباب من يمثلنا في المجلس القادم بإذن الله، وسنعكس آراء وتوجهات القيادة السياسية وسننفذها بإذن الله». وأوضح البحراني «أن جميع الدوائر الحكومية تشكو من نقص في الوظائف، وذلك بسبب قلة التخصصات المرغوبة، والحكومة والمجالس السابقة كانوا مسؤولين عن ذلك، لذلك من الضروري ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل».
وذكر البحراني «إن الشباب الكويتي لديهم شهادات وخبرات عظيمة من الممكن الاستفادة بها في كل المجالات، فلديهم خبرات وتطلعات ومثلوا الكويت في المحافل الدولية وحصلوا على مراكز متقدمة ومشرفة، وبعضهم تقلد مناصب قيادية وإشرافية في الدولة وحققوا إنجازات ونجاحات عملية».
ودعا إلى الالتفات لهم وتمكينهم وإشراكهم في تقلد المناصب القيادية لتحقق أكبر قدر من النهضة في البلد ومراعاتهم، ومنحهم الثقة لكي يقوموا بالإبداع الأمر الذي يعود بالنفع على الدولة والوطن والمواطن.

MENAFN21032024000130011022ID1108007506

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