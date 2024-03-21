محمد المطير استقبل المباركين بشهر رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد المطير ناخبي وأهالي الدائرة الثانية مساء أمس الأول في ديوانه بضاحية عبدالله السالم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتوجه المطير بالشكر الجزيل لكل من تجشم عناء الحضور إلى الديوان والتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف بالحضور، متمنيا من الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة الفضيلة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن تظل الكويت واحة أمن وأمان وينعم أهلها بالرفاه، داعيا الله أن يديم عليها نعمة الديموقراطية وأجواء الحرية التي جبل عليها الشعب الكويتي الأصيل.
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