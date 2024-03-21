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محمد المطير استقبل المباركين بشهر رمضان

3/21/2024 3:19:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد المطير ناخبي وأهالي الدائرة الثانية مساء أمس الأول في ديوانه بضاحية عبدالله السالم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. وتوجه المطير بالشكر الجزيل لكل من تجشم عناء الحضور إلى الديوان والتمس العذر لمن لم تسمح له الظروف بالحضور، متمنيا من الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة الفضيلة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وأن تظل الكويت واحة أمن وأمان وينعم أهلها بالرفاه، داعيا الله أن يديم عليها نعمة الديموقراطية وأجواء الحرية التي جبل عليها الشعب الكويتي الأصيل.

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