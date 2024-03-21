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خليل الصالح الكويت بلد حباه الله بنعم وافرة يمتلك مقومات مادية وبشرية ولا ينقصنا غير الرغبة في الإصلاح

3/21/2024 3:18:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل النائب السابق مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح مساء أمس الأول ناخبي الدائرة، وتبادل الحاضرون الذين توافدوا على ديوان الصالح بالمنصورية التبريكات بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
وقال الصالح انه يجب التسلح بالتفاؤل، وعلينا عدم الالتفات إلى المحبطين الساعين إلى زرع الاحباط في نفوس المواطنين خصوصا أننا بلد حبانا الله بنعم وافرة ويمتلك المقومات المادية والبشرية، وما ينقصنا غير الرغبة في الاصلاح ورتق القصور والخلل اللذين يعتريان بعض المجالات.
واكد انه على مدى عقود والمواطن الكويتي يعاني من مشاكل أزلية والحكومة لا تحرك ساكنا تجاهها، مستغربا عدم تقديم حلول جذرية رغم الوفرة المالية والامكانيات اللوجستية.
وأوضح الصالح ان من أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها تحسين مستوى معيشة المواطنين بزيادة رواتب الموظفين وإنصاف المتقاعدين، واصلاح الشوارع المهترئة، وتوفير فرص وظيفية للشباب والشابات، خصوصا أن عدد الخريجين سيبلغ 60 ألفا في العام 2030، مطالبا بتطوير المنظومة الصحية واصلاح خلل القطاع الصحي، وايجاد حلول جذرية للمشكلة الاسكانية، فمن غير المعقول ان المواطن الكويتي يحتاج 17 سنة حتى يحصل على بيت العمر.

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