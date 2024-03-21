أحمد السعدون يستقبل المهنئين بشهر رمضان

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون حفل استقبال على شرف أهالي وناخبي الدائرة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك مساء أمس الأول بديوانه في منطقة الخالدية.
حضر حفل الاستقبال جمع غفير من الأهالي والناخبين وتبادلوا التحايا والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل، لاسيما الأحاديث عن الشأن السياسي والمتعلق بأجواء الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت وإجراء الانتخابات البرلمانية في الرابع من أبريل المقبل.
MENAFN21032024000130011022ID1108007502
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.