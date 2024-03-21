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أحمد السعدون يستقبل المهنئين بشهر رمضان

3/21/2024 3:18:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون حفل استقبال على شرف أهالي وناخبي الدائرة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك مساء أمس الأول بديوانه في منطقة الخالدية.
حضر حفل الاستقبال جمع غفير من الأهالي والناخبين وتبادلوا التحايا والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل، لاسيما الأحاديث عن الشأن السياسي والمتعلق بأجواء الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت وإجراء الانتخابات البرلمانية في الرابع من أبريل المقبل.


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