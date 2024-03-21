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رئيس الوزراء يتوجه إلى جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

3/21/2024 3:17:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) غادر سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء البلاد اليوم متوجها إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وكان في وداع سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ونائب رئيس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت يحيى بن حسن القحطاني.

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