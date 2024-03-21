رئيس الوزراء يتوجه إلى جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية

(MENAFN
- Al-Anbaa) غادر سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء البلاد اليوم متوجها إلى مدينة جدة في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وكان في وداع سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ونائب رئيس الوزراء ووزير النفط د.عماد العتيقي ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت يحيى بن حسن القحطاني.
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