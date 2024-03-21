210 % نسبة البناء للقسائم أكثر من 400م2 وبناء سرداب واحد فقط



عدم استغلال البراويز أو ضمها للوحدة السكنية وتعد عناصر إضافية مفصولة عن المبنى وتستخدم لأغراض تجميلية الحد الأقصى لارتفاع البناء 18م وثلاثة أمتار ارتفاع الطابق الواحدالسماح لمالك القسيمة بحرية تصميم المبنى شريطة ألا يتجاوز 3 طوابق بما في ذلك الأرضي





بداح العنزي

يبحث المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري التعديلات على لائحة البناء في السكن الخاص والنموذجي والتي أعدتها اللجنة المشتركة بين أعضاء الفنية والقانونية والمالية.

وتضمنت التعديلات السماح بإقامة سرداب واحد فقط، كما حددت اللائحة نسبة البناء للقسائم أكثر من 400م2 لا تزيد على 210% أو 960م2 أيهما أقرب.

وفيما يلي التعديلات:

1 - أبنية السكن النموذجي:

هي المباني المقامة من قبل الدولة ضمن برامج الرعاية السكنية سواء باستخدام تصاميم معمارية وفق نموذج موحد أو نماذج مختلفة او وزعت أراضيها لإقامة البناء السكني عليها والمخصصة لسكن العائلة الواحدة الممتدة ولا يسمح باستعمال تلك الأبنية بأي استعمالات أخرى بخلاف السكن الخاص.

2 - أبنية السكن الخاص:

هي المباني المقامة من قبل الأفراد او القطاع الخاص باستخدام تصاميم معمارية مختلفة المخصصة لسكن عائلة واحدة ولا يسمح باستعمال تلك الأبنية بأي استعمالات أخرى بخلاف السكن الخاص.

3 - الشوارع:

أ - الشارع الرئيسي: هو الشارع الذي يفصل بين المناطق.

ب - الشارع الرئيسي التخديمي: هو الشارع الذي يفصل بين القطع التنظيمية داخل المنطقة الواحدة وتقع ضمنه جميع الخدمات (تمديدات صحية ومياه وكهرباء وهاتف وخدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات الأخرى الخاصة بالقسيمة).

ج - الشارع الفرعي التخديمي: هو الشارع القائم ضمن القطعة التنظيمية وتقع ضمنه جميع الخدمات (تمديدات صحية ومياه وكهرباء وهاتف وخدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات الأخرى الخاصة بالقسيمة).

د - شارع الخدمة: هو الشارع الذي تقع ضمنه جميع الخدمات (تمديدات صحية ومياه وكهرباء وهاتف وخدمات البنية التحتية وغيرها من الخدمات الأخرى الخاصة بالقسيمة) سواء كان شارعا رئيسيا تخديميا او شارعا فرعيا تخديميا او شارعا داخليا.

هـ - الشارع الداخلي: هو الشارع المجاور والملاصق للقسيمة سواء كان شارعا تخديميا فرعيا أو الشوارع الأخرى في ما عدا الشوارع الرئيسية او الشوارع الرئيسية التخديمية.

4 - زاوية الرؤية:

هي الجزء المشطوف من القسيمة التنظيمية الواقعة على تقاطع شارعين بهدف تحسين رؤية المنطقة المطل عليها هذا الجزء تحقيقا للسلامة المرورية.

5 - الارتفاعات:

أ - ارتفاع المبنى: هو المسافة من منسوب حجر الرصيف لأكثر الشوارع (المحيطة بالقسيمة) ارتفاعا الى منسوب سطح الطابق الأخير (بيت الدرج)، لا تحسب من ضمنها تصوينة السطح.

ب - ارتفاع الطابق الواحد: هو أدنى منسوب في مستوى الطابق الى أعلى منسوب في مستوى الطابق الذي يليه.

6 - تصوينة السطح:

سور يحيط بالأسطح.

7 - خدمات المبنى:

تشمل المصاعد/ غرفة المكائن.

8 - البروزات:

عناصر إضافية مفصولة إنشائيا عن المبنى تبرز عن واجهات المبنى وتستخدم لأغراض تجميلية على الواجهات او السطح ولا يمكن استغلالها او ضمها للوحدة السكنية ويمكن ان تخرج بأبعادها عن الحد المسموح به في الارتداد او الارتفاع.

البند الثالث: ارتفاعات الأبنية:

1 - الحد الأقصى لارتفاع البناء (18م).

2 - الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد ثلاثة أمتار.

2 - الحد الأدنى لصافي ارتفاع الطابق الواحد ثلاثة أمتار.

3 - الحد الأقصى لارتفاع السرداب فوق مستوى متوسط منسوب حجر الرصيف للقسيمة (1.80م) من جهة الشوارع الداخلية (المحيطة بالقسيمة) الأكثر ارتفاعا.

4 - الحد الأدنى لصافي ارتفاع السرداب (2.75م) على أن لا يتجاوز صافي ارتفاع السرداب (5م).

5 - تكون ارتفاعات مباني سطح الدور الثاني (الدرج والمصعد والمباني الملحقة المسموحة) بما لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء على ألا يزيد ارتفاع المباني بالسطح عن (4م).

6 - الحد الأقصى لارتفاع تصوينة سطح المبنى الرئيسي لا يتجاوز (2م)، والحد الأقصى لارتفاع تصوينة سطح المباني المسموح بإقامتها في سطح الدور الثاني لا يجاوز (1م)، والحد الاقصى لارتفاع تصوينة الاجزاء الملتصقة بحدود القسيمة بالدور الارضي (نصف متر).

7 - يجوز عمل سور خارجي للارض المقام عليها المبنى بشرط ألا يتجاوز ارتفاعه (3م) ولا يجوز فتح أبواب جهة التقاء اضلع القسائم بزاوية (90 درجة) - بحيث تشكل زاوية مشتركة بين القسيمتين - إلا بعد الابتعاد عن ضلع القسيمة المجاورة بمسافة لا تقل عن (5م) وذلك للقسائم التي لها اكثر من واجهة.

8 - تحتسب ارتفاعات المباني والطوابق وفقا للأسس التالية:

يسمح بعمل الارتفاعات الداخلية لكل من طوابق السرداب والارضي والاول والثاني حسب متطلبات كل تصميم شريطة الالتزام بالحد الاقصى لارتفاع البناء (18م)، وفي حالة التصاق البناء الرئيسي او جزء منه بحدود العقار في الدور الارضي يجب الا يزيد ارتفاع الاجزاء الملتصقة عن (6م) لجهة الشوارع الداخلية المحيطة بالقسيمة الاكثر ارتفاعا ويجوز اقامة تصوينة لسطح المبنى بالاجزاء الملتصقة بالدور الارضي بما لا يتجاوز (50 سم).

البند الرابع: توزيع المساحات:

يسمح بحرية توزيع مساحات مكونات القسيمة من الغرف والصالات والخدمات الملحقة بذلك حسب احتياج التصميم شريطة الا يتم تقسيم الطابق الواحد الى أكثر من وحدة واحدة ما عدا الطابق الثاني، على أن يراعى التالي:

1 - الحد الأدنى لمساحة الحجرة (10م2) على أن لا يقل عرضها عن (3م).

2 - الحد الأدنى لمساحة المطبخ (7.50م2) على أن لا يقل عرضه عن (2م).

3 - الحد الأدنى لمساحة الحمام (4م2) على أن لا يقل عرضه عن (1.75م).

4 - الحد الأدنى لمساحة المرحاض (1.50م2) على أن لا يقل عرضه عن (1.20م).

5 - الحد الأدنى لصافي عرض الممرات داخل الوحدة السكنية الواحدة (1.20م).

أولا: أبنية السكن الخاص والنموذجي:

يسمح لمالك/ ملاك القسيمة حرية تصميم المبنى بإحدى الطرق التالية شريطة ألا يتجاوز ثلاثة طوابق بما في ذلك الطابق الأرضي:

أ - تصميمه كوحدة واحدة.

ب - عمل شقتين في الدور الثاني فقط، على أن يتم تصميم الأدوار الأخرى (الأرضى والأول) كوحدة واحدة.

ج - عمل الدور الثاني فقط كوحدة واحدة منفصلة على أن يتم تصميم الأدوار الأخري (الأرضي والأول) كوحدة واحدة.

د - عمل كل دور بكامله كوحدة واحدة منفصلة (الأرضي، الاول، الثاني).

وفي جميع الأحوال في حالة وجود سرداب يجب أن يشكل الدور الارضي مع السرداب وحدة واحدة.

البند الأول: نسب البناء

تكون نسب البناء موزعة على ثلاثة طوابق مضاف اليها بناء ملاحق السطح وفقا للتالي:

1 - لقسائم التي مساحتها 250م2 ولا تتجاوز 350م2 يكون سطح البناء المقام على القسيمة لا يزيد على 800م2 على أن يتم الالتزام بنظام البناء من حيث الأدوار والارتدادات.

2 - القسائم التي مساحتها أكبر من 350م2 ولا تجاوز 400م2 تكون نسبة البناء فيها لا تزيد على 210% من مساحة القسيمة مضاف اليها 120م2.

3 - القسائم التي مساحتها أكبر من 400م2 لا تزيد نسبة البناء فيها على 210% أو 960م2 أيهما أكبر.

4 - لا تحسب ضم نسبة البناء المقررة التالي:

أ - مساحة السرداب.

ب - المصاعد بالأدوار، وموزعات (الادراج والمصاعد) بالأدوار شريطة أن تكون الموزعات محددة ولا تزيد مساحتها على 7م2 بالدور الواحد، وما يزيد على ذلك يحسب ضمن النسبة.

ج - الممرات المغطاة مفتوحة أحد الجوانب والمعلقات المفتوحة والمسقوفة غير المستغلة من المبنى الرئيسي بالدور الأرضي، شريطة ألا تزيد مساحتها على 5% من مساحة القسيمة، ومظلات المداخل المفتوحة الجوانب من المبنى الرئيسي الى حد باب السور بحيث لا يزيد عرضها على 3م.

د - بيت الدرج في سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 25م2.

هـ - غرفة المكائن في سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 25م2 من ضمن الـ 100م2.

5 - يسمح ببناء سرداب واحد فقط على كامل مساحة القسيمة.

6 - يجوز بناء الطابق الأرضي والأول والثاني بنسب مختلفة ومتفاوتة تخضع لطبيعة ومتطلبات التصميم المعماري، شريطة الالتزام بالارتدادات حسب المبين بالبند الثاني (ارتدادات الأبنية والتصاقها) من هذا الجدول والتقيد بالمساحات الكلية لجميع الطوابق حسب النسبة الإجمالية المسموح بها.

7 - يسمح بالبناء على سطح الدور الثاني بمساحة لا تزيد على 100م2 تحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء، ويكون للمالك حرية تصميمها وتوزيعها شريطة الارتداد (4م) عن تصوينة السطح في حالة إقامتها على الجهة المطلة على الشارع الرئيسي أو شارع الخدمة.

البند الثاني: ارتداد الأبنية والتصاقها

أولا: تطبق الارتدادات على جميع القسائم وفق ما يلي:

1 - جميع فئات القسائم التي تقل مساحتها عن 750م2.

أ - ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضي وطوابق عليا عن الحد المطل جهة شارع الخدمة عن 2م.

ب - ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي بدءا من الطابق الاول عن الحد المطل على الجهات الأخرى المتبقية عن 1.5م.

ج - ألا يقل ارتداد زاوية الرؤية على 1.5م.

2 - جميع فئات القسائم التي تكون مساحتها 750م2 وأكبر من ذلك:

أ - ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي المكون من أرضي وطوابق عليا عن الحد المطل جهة شارع الخدمة عن 3م.

ب - ألا يقل ارتداد البناء الرئيسي بدءا من الطابق الأول عن الحد المطل على الجهات الاخرى المتبقية عن 2م.

ج - ألا يقل ارتداد زاوية الرؤية عن 2م.

د - يسمح للقسائم التي لا تزيد طول الواجهة المطلة على شارع الخدمة عن 20م بالارتداد 1.5م جهة الجيران والساحات والشوارع الأخرى ما عدا شارع الخدمة.

ثانيا: يجوز البناء على حدود القسيمة في حالة تحقق الشروط الآتية:

1 - يجوز إقامة المباني في الطابق الأرضي فقط على حدود العقار بجميع الجهات فيما عدا الجهة المطلة على شارع الخدمة، حيث يسمح بالبناء على حد العقار بما لا يتجاوز طول 70% من طول الواجهة، وفي حالة وجود زاوية رؤية في القسيمة يحسب الالتصاق بشارع الخدمة متضمنا طول زاوية الرؤية.