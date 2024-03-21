أمك ثم أمك ثم أمك

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ((جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله.. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أمك.. قال: ثم من؟.. قال: أبوك)) (متفق عليه).

واهمٌ من يظن أن الأم حالة واقعة يتم استحضارها كمجرد ذكرى مرة ولمدة يوم واحد في السنة، والذي يصادف الحادي والعشرين من مارس. ربما يكون ذلك عند الفرنسيين الذين ابتدعوا فكرة «عيد الأم»، ليكون عوضاً عن احتفال الأمهات والعائلات الراقية، الذي كان عائداً إلى طقس تقليدي في المجتمع الفرنسي.

وكأن فكرة «عيد الأم» في البلدان الفرنكفونية، تعبر عن أهمية المحافظة على سلوك مجتمع كان سائداً منذ القرن التاسع عشر، حتى جاء المارشال «بيتان» وكتب مقالة رصينة في يونيو عام 1941، أوضح فيها أن «الأم ليست مجرد صورة توضع على الجدران يتم النظر إليها كل عام، بل لا بد أن نجعل من الأم قيمة أخلاقية تجسد معاني التضحية وإنكار الذات والحب الأبدي»..



وهناك ادعاء بأن الولايات المتحدة الأميركية هي صاحبة فكرة «عيد الأم»، عبر جنودها الذين درجوا على إرسال بطاقات معايدة لأمهاتهم، لاطمئنانهن بأنهم في مهمة نبيلة من أجل إعادة السلام إلى ربوع أوروبا!!

وسواء كان هذا أو ذاك، فقد اكتسب الحادي والعشرون من مارس دلالة اجتماعية إيحائية خاصة باعتباره يوم الأم، إذ صار ذا شهرة دولية، مما يفيد ويؤكد أن البشرية جمعاء مجمعة على أهمية المكانة الاجتماعية والسيكلوجية التي تحتلها الأمهات في نفوس أبنائهن، وهي مكانة رفيعة وعالية. ولا تزال تذكرني هذه المناسبة، بصوت الراحلة فايزة أحمد .

وهي تردد أغنيتها المشهورة «ست الحبايب»، التي كتب كلماتها حسين السيد ولحنها محمد عبدالوهاب، وهي من أشهر الأغنيات بلا منازع التي أصبحت رمزاً، ليس في نطاق المجتمع المصري فحسب، بل على صعيد الوطن العربي، الرمز المعبر عن المشاعر الحقيقية، فضلاً عن أنها مست وجدان كل الناس، كما عكست أحاسيسهم وعواطفهم تجاه أحب الناس على الإطلاق، وهي الأم.

وهنا يكمن السحر المخاتل في الموسيقى التي تعمق في نفوسنا قيم الحق والخير والجمال، ونحن في حضرة أعظم مناسبة اجتماعية.. الاحتفالية بعيد الأم.

ويدرك القراء أن المقولة السارية أبداً «وراء كل رجل عظيم امرأة»، يستدل منها على الزوجة كما يتبادر إلى أذهان الكثيرين، كأن المرأة الزوجة أصبحت صانعة المستقبل، بينما في اعتقادي أن المقصودة هو الأم. وكما قال الشاعر أحمد شوقي: «الأم مدرسة إذا أعددتها * أعددت شعباً طيّب الأعراق».

الأم أولاً وقبل كل شيء، هي صانعة تاريخ الجنس البشري بأسره وبلا منازع، فالأم عبر التاريخ هي التي غيرت مجرى التاريخ، بإنجابها أبطالاً من الزعماء والقادة وصناع القرار، ولولا جهود أمهاتهم لما استطاعوا أن يقودوا مسيرة شعوب كانت في أمس الحاجة إلى قيادات استلهمت المضامين الحقيقية لأماني الشعوب.

وفي هذه المناسبة يحضرني ما جاء في سيرة أفلاطون، الذي ظل يبحث لسنوات طوال عما يزيل عنه متاعب الحياة ويجلب له راحة نفسية مفقودة. بقي أفلاطون مهموماً، لكنه عندما استفاق من عذابات السنين كتب: «لم أجد الطمأنينة في أي مكان إلا في حضن أمي». وهذا ما دعا الرئيس الأميركي الأسبق «أبراهام لينكولن» لأن يجاسر بالقول: أنا مدين لأمي بكل ما وصلت إليه من المجد والشهرة. أما جبران خليل جبران، فيرى أن أعظم لفظ عرفته البشرية هو كلمة «أمي».

أسوق هذه السطور وشمس الحادي والعشرين من مارس قد أفلت، وفي أثرها تماهت بقايا ألق الاحتفالات بعيد الأم، بكل أشكالها ومظاهرها. لكن الأم أكبر من أن يختزل الاحتفال بها في يوم واحد من أيام السنة، وأعني بذلك أمهات الزمن الجميل اللاتي كابدن ظروفاً بالغة القسوة في الأزمنة الصعبة.

. أمهات المواقف التي لا تنسى.. القابعات على جمر حياة لم يتوفر فيها إلا النزر القليل الذي تجود به الحياة عندئذٍ؛ حفنة من طحين، أو حفنة يد من أرز أو تمر، مع ما تيسر من ماء يبل الحلق، وندف خبز لا تسمن ولا تغني من جوع!

لقد عاش جيل المواقف الصعبة من الأمهات في مجتمع الإمارات، في حقبة الخمسينات والستينات، في ظروف ماحقة. ولعل كثيرين منا يذكرون بعض الحكايات والتجارب التي وردت عن أمهات ذلك الزمن الصعب، بتفاصيل قوامها المعاناة والمجاهدة والصبر وإرادة التحمل اللا محدود، اللاتي غزلن خيوط الصبر دفاعاً عن توفير الحد الأدنى الضامن لمعيشة تستمر لأيام.

مجدداً؛ التحية والإجلال إلى كل من كان وما زال وسيظل يحمل في دواخله كل الحب والتقدير والعرفان بالجميل للأم في عيدها.. وفي ذكرى رحيلها.. إلى كل أم مضت بهدوء، مخلفة ذكريات لون مطرز بقيم أصيلة زرعت في الوجدان.. وتبقى أبداً محفورة في تلافيف الذاكرة.. فلكل أم راحلة الرحمة والمغفرة في مرقدها الأبدي.



