تأهل فريقا «الزعيم» وإسناد إلى نهائي بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم التي تقام في نسختها الخامسة بملاعب نادي بني ياس بالشامخة بأبوظبي، بمشاركة 16 فريقاً، وتحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة ومشاركة نخبة من نجوم كرة القدم السابقين.

وكرر فريق «الزعيم» بقيادة نجم نادي الظفرة السابق، علي إبراهيم، تفوقه وصعوده للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد الرياضي في نصف النهائي 5 ـ 5 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتواجد «الزعيم» في النهائي للعام الثالث على التوالي.

وفاز فريق إسناد في الدور ذاته على فريق الشهامة بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة قوية نجح خلالها فريق إسناد في خطف الفوز.

ويقام النهائي بين الفريقين غداً على ملاعب نادي بني ياس.

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